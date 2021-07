'Amélie': ¿la quieres o la odias?

No hay término medio. A esta chica francesa se la quiere o se la odia. Para muchos es adorable y tierna. Para otros, cursi y pelma. Tiene el pelo corto de color negro y los ojos muy grandes y también oscuros. Su nombre es Amélie Poulain y llegó a nuestras vidas en abril de 2001.

Amélie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain) se convirtió muy pronto en un gran éxito, primero en su país, Francia, y luego en el resto del mundo. El film costó unos 10 millones de euros y recaudó cerca de 174 millones de dólares. Es la segunda película francesa más taquillera de toda la historia. La primera es Intocable.

El film trascendió pronto lo puramente cinematográfico y se convirtió en un fenómeno sociológico. Por ejemplo, en la moda. Millones de chicas imitaron el peinado, el maquillaje y la manera de vestir de Amélie. Y muchas personas descubrieron o redescubrieron, gracias a esta chica, algunos pequeños placeres de la vida, como hundir las manos en un saco de legumbres; romper el caramelo de la crema catalana con una cucharilla o hacer rebotar las piedras en el agua del canal de Saint-Martin.

Audrey Tautou, en una escena de Amélie / 39 Escalones Films

La historia de Amélie, la joven que quiere hacer feliz a las personas que le rodean, la fue escribiendo el director Jean-Pierre Jeunet desde 1974. El director fue recopilando anécdotas e historias que había visto o vivido él mismo o sus amigos.

Montmartre, el barrio de pintores, artistas y bohemios, se ha convertido, en estas dos décadas, en el barrio de Amélie. Desde que se estrenó la película millones de turistas han buscado el café donde trabaja el personaje, que no es otro que el Cafe Des Deux Moulins, (Café de los dos molinos) y que se llama así porque está muy cerca del Moulin Rouge y del Moulin La Galette. Un local que lleva abierto desde 1964. Muy cerca de allí está la tienda de frutas y verduras de Monsieur Collignon y es que ver Amélie es pasear por ese barrio.

Audrey Tautou, protagonista de Amélie / 39 escalones Films

Cuando rodó Amélie, Audrey Tautou, su protagonista, tenía 24 años. Ya había trabajado en varias películas e incluso había ganado un premio César como actriz revelación, pero hacer de Amélie la catapultó a la fama mundial. Y eso que la actriz que quería el director en un principio era a Emily Watson.

Amélie influyó también en la publicidad. Se hicieron infinidad de anuncios con la estética de la película, incluso los gnomos de jardín volvieron a ser populares. Por cierto, la historia de los gnomos está basada en un caso real de un grupo que se hacía llamar Frente de Liberación de los Gnomos de Jardín y que los robaba de los jardines de Francia y de Inglaterra. La idea del gnomo viajero la tomó prestada, meses después del estreno de la película, una agencia de viajes para su publicidad.

Café de los Dos Molinos, el lugar en donde trabaja Amélie / 39 Escalones Films

El único revés que sufrió Amélie fue en los Oscar. Tuvo cinco candidaturas en el año 2002, pero no ganó ningún premio, ni siquiera el de mejor película en lengua no inglesa. En cambio, en los César, los Goya del cine francés, ganó los de mejor película; mejor director; mejor diseño de producción y también el de mejor música. Una banda sonora que fue compuesta por Yann Tiersen y que también se hizo muy famosa. Y eso que el director quería en un principio al compositor Michael Nyman, pero finalmente no pudo contratarle. Y hablando de música, hay también algunas canciones que se han inspirado en el personaje y en la película. Alizée hizo una canción titulada Amélie M’a dit y en España el dúo Pereza también tiene una canción titulada Amélie.

Ahora, veinte años después de su estreno, Amélie vuelve a las pantallas. Esa chica francesa que para unos es empalagosa, cargante e irritante y para otros, dulce y bondadosa. No hay término medio, o se la quiere o se la odia.