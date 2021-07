Pimp Flaco: "Yo siempre digo: 'A mí esta tristeza me hará rico'"

Viene casi directamente del estudio. Pimp Flaco (de Cupido), o Dani esta madrugada, también 'Arriboide muchachoide', el seudónimo que elige, trabaja en un proyecto personal y acaba de mudarse a Madrid hace una semana. Se dio a conocer en una incipiente escena trap hace unos años, sus vídeos subidos a YouTube, que ahora reconoce que eran "malísimos", conectaron con un público que buscaba nuevos referentes fuera de los ciclos comerciales de música habituales. Prácticamente de la noche a la mañana se convirtió en una persona conocida. Recuerda con ternura cómo, mientras aún trabajaba en una obra, "necesitaban dinero en casa", empezó a ganar dinero en sus conciertos y la gente lo paraba por la calle. "Lo que no se imaginaban es que ganaba quinientos euros", explica.

La humildad de un chico que siendo tan joven, aunque no le guste hablar de la edad, supo desarrollar su proyecto. Pero no piensa quedarse solo en la música, está siempre trabajando para entender qué hacer con todo lo que tiene dentro. En los primeros minutos de esta conversación evoca su casa de la infancia, la música de 'Triana' que le ponía su padre y cómo su madre se quedó con sus dos hermanos y él sola ante la vida. Es a ella a quien dedica esta conversación y a quien le compró una casa en cuanto las cosas empezaron a ir bien. Muy bien, diría. Ahora acumula canciones con más de 11 millones de reproducciones con su grupo 'Cupido'.

Se fue de gira por todo Latinoamérica y Europa pero habían sido tres o cuatro años de tan duro trabajo y de tantos cambios vitales que su cabeza no pudo más. "Estaba en un concierto en Córdoba, en Argentina, se volvió loca la gente y subió al escenario, era una fiesta. Al llegar al camerino me empezó a ir el corazón a mil y no entendía nada. Pensé que me iba a morir. Me despedí de mi hermano: 'Teo, te quiero mucho, me muero'", explica. Ahora vuelve, ha entendido algunas cosas y descansar le ha ayudado. Se compone, aún, de un desamor pero confía en "el amor a largo plazo, aunque no con la misma persona". Es una revolución por todos los estereotipos que rompe. Es Dani esta noche.