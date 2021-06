Morata, sobre Unai Simón: "En el partido decía, 'pero este chico cómo juega ahora con el delantero a un metro"

Álvaro Morata se ha deshecho en elogios para su compañero de selección Unai Simón en El Larguero. El delantero de la Juventus ha sido entrevistado por Manu Carreño y además de hablar sobre las críticas que ha recibido o la importancia de su gol contra Croacia, ha puesto en valor el partido de Unai Simón frente a la selección capitaneada por Luka Modric.

"Lo de Unai es una cosa que sí que tiene mérito y que al final, oye los huevos que tuvo Unai...", ha asegurado.

"Y lo he pensado en este tiempo que ha pasado desde que terminó el partido. Yo lo he pensado, de hecho ya pensaba en el campo, 'pero este chico, ¿cómo juega ahora con el delantero a un metro?', no lo entendía. Digo, es porque es del norte, si no... Ahora sin bromas, una personalidad...", ha añadido.

"Fue el mejor"

Por último, en la misma línea ha afirmado: "Creo que fue el mejor del partido sin lugar a dudas. Y al final nosotros lo necesitábamos también como equipo, ver que estábamos todos con él y él estaba con nosotros. Y bueno, fue el jugador más importante nuestro".