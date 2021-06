"Eso a Messi no le va": Rexach da la clave por la que Messi no dejará el Barcelona

Lionel Messi ya no es jugador del Fútbol Club Barcelona. Desde este 1 de julio de 2021, el futbolista argentino es libre y por primera vez en 21 años no pertenece a la disciplina del club catalán.

En 'El Larguero' analizaron todos los detalles de cómo está la situación actual entre Messi y el club, así como el hecho de que haya llegado esta insólita situación, más si cabe cuando ambas partes están de acuerdo.

El Sanedrín

Marcos López: "De momento no estoy preocupado, pero hace daño a la vista pensar que un chico como Messi que lleva 21 años vinculado contractual y emocionalmente al Barça, queda libre. Desde el uno de enero, Messi está libre, pero lo de hoy tiene el carácter simbólico de que Messi ya no es jugador del Barcelona".

Jordi Martí: "Quizá lo que convendría es tratar de darle una explicación al socio. Se podrá decir que el asunto está más o menos encarrilado, se podrá decir que el acuerdo de las dos partes es la de seguir, pero chirría que dentro de unos minutos Messi se quede sin el paragüas del contrato. Una explicación de parte del club sería algo positivo".

Antonio Romero: "Yo creo que el empujón definitivo, a parte de la lona, para que Laporta fuera elegido de nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona fue que en el aire había la sensación de que con Laporta iba a ser muy difícil que Messi se escapara. Que la película que se vendió de que Messi se iba a quedar casi casi por lo que le ofreciera el Barça, porque él quería quedarse en el Barcelona como casi todos y que iba a perder mucho dinero y que eso no iba a importar, como en todo, habrá un termino medio. Messi se va a quedar seguro ganando menos dinero pero va a ganar un pastizal, se lo van a prorratear en los años que se lo tengan que prorratear y eso exige un tempo legal con el que ha pillado el toro a Laporta y al gabinete jurídico del Barcelona".

Lluís Flaquer: "El acuerdo fundamental existe. El Barça quiere que Messi siga y Messi quiere seguir en el Barça. Si no no habría llegado a esta hora sin que Messi hubiese anunciado que se iba del Barça. Hemos pasado del burofax, en el que Messi quería romper, a que las dos partes quieren alargar su historia. Lo que demora la firma es la complejidad del contrato. No hubiera estado de más que el club y Messi mandasen un mensaje tranquilizador".

Rexach no ve opción de que Messi se vaya

Charly Rexach compareció en 'El Larguero' y ofreció su punto de vista acerca de la situación. "Yo sinceramente creo que sí, que se va a quedar. Deseo que acabe su carrera en el Barça, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a estar mejor que aquí? Los dos mejores equipos del mundo para estar son Barça y Madrid y marcharte es para estar en un fútbol menos competitivo y eso a Messi no le va. Tiene que acabar aquí".

Por último, se mostró convencido de que se anunciará tras la Copa América. "El momento es difícil, se está jugando la Eurocopa, la Copa América... ahora mismo están pendientes de otras cosas. Creo que está todo pactado y están esperando a dar la noticia en el momento adecuado. Como bien habéis dicho si tuviera decidido que se va, ya lo habría anunciado. Creo que sí, que lo anunciará tras la Copa América".