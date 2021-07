Adiós, 'rubia': el fin de la peseta

Veinte años después de que nuestro país diera la bienvenida a la moneda común europea, hoy los españoles se han despedido oficialmente de ella, porque este miércoles ha terminado el plazo para canjear los 1.586 millones de euros que aún quedaban en pesetas, según los últimos datos del Banco de España, que ha advertido en un comunicado que, desde mañana, ya no se podrán cambiar estas divisas y que se retomará la necesidad de reservar cita previa para poder realizar trámites en sus oficinas.

El 19 de octubre de 1868 nace la peseta como unidad monetaria por decreto del Gobierno Provisional tras el derrocamiento de Isabel II y la última peseta fue una moneda de cien pesetas, el 19 de junio de 2001 se puso término a la emisión de la peseta, transformando planchas y troqueles en piezas de museo para la memoria del futuro. Apenas unos meses después, el 1 de enero de 2002, los españoles daban la bienvenida a una nueva divisa, el euro, que complicaba durante unos meses los cálculos de los consumidores y que ponía fin a la capacidad del Gobierno de devaluar la moneda nacional pero que, a cambio, nos metía de lleno en la Unión Económica y Monetaria y propiciaba un abaratamiento de los tipos de interés.

Para Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, está claro que estamos mejor con el euro. "Con la peseta es verdad que teníamos el control, pero a veces, uno, si pierde el control para tener una institución superior, más estable, con menos posibilidades de ser influenciada por los políticos, como es el Banco Central Europeo, yo creo que los datos, especialmente en relación con la inflación, son clarísimos. Antes de entrar en el euro, España se movía en cifras elevadas y, sin embargo, ahora con el euro cuando teníamos una inflación del 4% era altísima. Eso es muy importante porque eso ha llevado a la economía y a los agentes económicos a tomar decisiones no sobre cómo van a ir los precios y qué va a pasar, sino a trabajar en temas de productividad, de mejora de competitividad para vender fuera… porque esta idea de que si uno devalúa puede ser bueno, yo creo que no es así, si preguntara usted a los ministros que lo hicieron, a lo mejor le decían que, más que hacerlo, se lo hicieron, porque no les quedaba más remedio. Es un poder que es inútil" señala Fernández Ordóñez en Hora 25 de los Negocios.