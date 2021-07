Debate y consenso

El mundo se mueve rápido, muchas cosas están cambiando y muchas para bien. No todo son catástrofes. ¿Cuántos años llevamos contándoles cómo las grandes empresas multinacionales eluden sus deberes fiscales? ¿Cuántas veces les hemos contado cómo se van desplazando a países donde prácticamente no pagan nada? Bueno pues eso empieza a cambiar. La OCDE ha conseguido poner de acuerdo a 130 países para que en todos ellos paguen como mínimo un impuesto de sociedades del 15% de sus beneficios. Se calcula que estará en vigor en el año 2023, dentro de año y medio y son muchos, muchos millones de dólares y de euros. Pero no es solo dinero, es también un cambio de paradigma, una toma de conciencia de la responsabilidad social del dinero. El Gobierno de España está entre los firmantes del acuerdo, no están otros países europeos como Irlanda, que ha sido lugar refugio para esas grandes compañías que buscan no pagar. Tampoco ha firmado el gobierno ultra de Hungría.

Pero lo logrado hoy es un consenso amplísimo que puede cambiar las relaciones económicas y hacer este mundo un poco más justo, ¿dónde está ese debate en nuestro país? ¿Qué opinan quienes hacen de la bajada de impuestos el lema electoral de cada campaña?