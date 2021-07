Unai Simón, tras la tanda de penaltis: "También hay que resetear rápido los aciertos"

Los protagonistas del partido de hoy de la selección española comparecieron ante los micrófonos tras la emocionante victoria en la tanda de penaltis frente al combinado suizo.

Unai Simón

El arquero del Athletic Club se supo resarcir a la maravilla del error cometido en octavos de final ante Croacia. El portero vasco se puso la capa de héroe para detener dos penaltis que aseguraron el pase a la semifinal de la Eurocopa. Además, el jugador fue condecorado con el MVP del encuentro.

Simón demostró ser humilde y le resto importancia a la heroicidad de sus paradas: “Al final el héroe tampoco me considero porque hemos hecho un partido muy completo. No hemos tenido la oportunidad de marcar gol antes, pero creó que lo merecíamos. Lo merecíamos antes de la prórroga y lo merecíamos después de ella. El futbol ha sido justo y nos hemos llevado la victoria”.

Además, el arquero en medio de la celebración, mantuvo la calma y pensó ya en las semifinales: “Al igual que hay que borrar los errores rápido, también hay que resetear rápido los aciertos porque tenemos un partido importante que disputar ante un rival seguro muy duro”.

El objetivo parece claro para los jugadores de Luis Enrique, y Unai Simón también: “Para el partido de semifinales hay que venir con el único pensamiento de ganar de la misma manera que hemos venido a este partido. Tenemos que ganar esta Eurocopa“.

En momentos tan emotivos como este es imposible mantenerse frío, y así explicaba el MVP del partido como lo ha vivido: “Sí que es verdad que me he venido un poco arriba, pero me lo pedía el cuerpo. No suelo ser así, pero he sacado la rabia que tengo dentro”.

Gerard Moreno

El jugador del Villarreal no ha estado muy acertado, pero finalmente marcó uno de los penaltis decisivos: “La verdad que he tenido unas cuantas ocasiones para hacer gol y me estaban rondando por la cabeza. Quería tirar el penalti con toda mi alma. Hay que disfrutar todos de que estamos en semifinales"

Además el '9' español vio claramente superior a la selección en todos los partidos: “Creo que en todos los partidos hemos sido superiores. También ensayamos los penaltis. Nos quedamos con que todo el mundo está enchufado”.

Además, el futbolista recalcó la importancia de la familia que es la selección: “Tenemos un grupo joven y con mucha experiencia. Nosotros tenemos muy claros el objetivo desde el principio. Respetamos a todos los rivales, pero creo que hemos hecho cinco grandes partidos. La familia que tenemos es la clave del éxito”.

Oyarzabal

Mikel Oyarzabal expresó el sentimiento de lanzar un penalti decisivo: “Por el camino se te pasan varias cosas por la cabeza. Estaba dudando si esperar más o no, pero cuando he puesto el balón tenía claro que iba a hacer eso y por suerte ha ido bien”.

El jugador de la Real Sociedad también predijo la gran actuación del portero español: “Le he dicho a Simón que iba a ser su día y después del fallo de Busi le he dicho a mis compañeros que Simón iba a parar tres penaltis. Por suerte ha sido así y me ha tocado a mí el quinto. No es cosa mía, es trabajo de todos”.