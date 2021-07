Soleá Morente: "Mi confinamiento fue como una especie de Gran Hermano flamenco"

Fue un tres de octubre de 2018 cuando Soleá Morente inauguró esta sección bajo el seudónimo ‘Enriqueta’ en honor a su padre, Enrique Morente. Tres años después, vuelve al Faro con su quinto disco con el que también homenajea a su padre junto a su madre al bautizarlo ‘Aurora y Enrique’.

De aquel mar en el que sus padres confiaban para quitar todos los males a ella y a sus hermanos, Soleá mantiene esa relación especial incluso desde su casa de Madrid. “Tengo una mesa azul que he pintado el mar con ceras y tengo unos versos de Alberti que voy escribiendo”, argumenta.

La pequeña de los Morente describe esta casa como su santuario en el que encuentra la inspiración por la noche. Una tranquilidad que le costó encontrar durante el confinamiento: “Lo viví en casa de mi madre en Granada con mi madre, mi abuela, mis sobrinos, una amiga... Era una especie de gran hermano flamenco. entonces me encerré en mi habitación con una guitarra y me nació otro disco”, relata.

Con una luz especial, Morente nos habla de novio. “Es la primera vez que lo reconozco públicamente, pero cuando uno está bien, está feliz, está tranquilo, por qué no decirlo. Era mi profesor de batería. Un día le dije, mira chico, es que me encanta compartir tiempo contigo”, añade.

“Le admiro profundamente más que a nadie, pero viviendo en una sociedad como en la que vivimos no ha sido fácil, pero poco a poco voy confiando más en mí” reconoce sobre la dificultad de ser la hija de Enrique Morente. Miedo a la comparación y muchísima timidez. Así se sentía en sus comienzos tras haber estudiado Filología Hispánica gracias al empeño de su padre.

“Y los días pasan y la vida pasa”. Así dice ‘Lo que te falta’, una canción de Soleá que ella misma define como un grito de guerra. Pero la vida no ha pasado por ella, sino al revés. Cada año que pasa, la artista ha se reinventa. ¿El secreto? “Me gusta muchísimo la investigación, del flamenco puedo viajar a otros registros y cuando ya estoy cansada de la solea de lo que te falta, ahora ya he creado otro personaje y eso hace que me lleve mucho mejor conmigo misma”, afirma.

A su llegada al faro, Soleá Morente no duda con quién estaría: “Es inevitable, me encantaría volver a mi padre, pasar una noche de verano con él”.