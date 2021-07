Algún directivo de Laporta empieza a ver complicada la renovación de Messi

Leo Messi todavía no es jugador del FC Barcelona. El contrato del jugador expiró el pasado 30 de junio y todavía no ha firmado una renovación. Algún directivo de Joan Laporta, presidente del club culé, empieza a ver complicada la operación, según informó Manu Carreño en El Larguero.

La renovación del argentino, que actualmente se encuentra disputando la Copa América en Brasil, no es sencilla. La dificultad de llevarla a cabo reside en el dinero: no únicamente por el fair play financiero, también por la fiscalidad del club. Hay varios asuntos pendientes a resolver antes de cerrar la operación de Messi.

El '10' del Barça continúa sin renovación un año después del que el jugador afirmase mediante un burofax que quería abandonar el club. Tras la salida del expresidente Josep María Bartomeu, Joan Laporta destacó la renovación de Messi como uno de los puntos principales de su propuesta a la presidencia.

A raíz de que Messi esté sin contrato con el FC Barcelona han surgido muchos 'memes' en redes sociales. Uno de los más destacados ha sido el del Newell's Old Boys, el club rosarino en el que jugó de niño. "Hola, Leo. ¿Estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio. El que no arriesga no gana", publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram.