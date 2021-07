Kiko Narváez: "Me encantaría que Xavi me explique ese entorno madridista que no vivió cuando ganó todo"

España se enfrentará a Suiza por el pase a la semifinal de la Eurocopa. Kiko Narváez y José Antonio Camacho pasaron por El Larguero para analizar la actualidad de la Roja antes del encuentro: el posible once de Luis Enrique, las palabras de Xavi y el futuro de Sergio Ramos.

Xavi y el "entorno madridista" que envuelve a la Selección

Xavi afirmó, en referencia a las críticas a Luis Enrique y sus decisiones como Seleccionador, que "es complicado y más para un Seleccionador que no lleva a jugadores del Madrid en un entorno madridista".

Kiko Narváez: "Me encantaría que Xavi me lo explique, que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo. Yo desde fuera me siento sorprendido porque no es ni la hora ni el día para hablar de este tipo de cosas".

José Antonio Camacho: "Habrá que ver por qué pasa eso, porque en la Sub21 también pasa. Al no haber un futbolista del Real Madrid, la gente lo comenta y lo habla. Pero tienes que ver por qué pasa esto. Luis Enrique ha llevado a jugadores del Madrid".

Ramos, muy cerca del PSG

Sergio Ramos, tras su salida del Real Madrid después de 16 temporadas, se acerca al PSG como próximo destino.

José Antonio Camacho: "Ahora quien tiene que mirar por su equipo es Sergio Ramos, a un equipo supercompetitivo".

Kiko Narváez: "Creo que con la edad y el tiempo Sergio ha madurado y se alimenta de desafíos. Quiere seguir compitiendo al máximo nivel y todavía con la opción de volver a la Selección. Tengo ganas de ver lo que va a hacer y va a demostrar que tiene años en plenitud".

"De no pasar a semifinales me llevaría un palo, la verdad es que me he ilusionado"

José Antonio Camacho: "Todo el mundo daba por hecho que Francia nos mandaba para casa cuando nos cruzásemos. Psicológicamente, ahora que nuestro rival sea Suiza da la vuelta a la tortilla y se piensa que todo está hecho. Pero eso no se puede remediar. No se le puede hacer nada. Lo más difícil en teoría es clasificarse. Si no lo hubiéramos conseguido, las críticas hubiesen sido muy grandes".

"Lo que sí tienen los jugadores de España es personalidad: juegan igual, pero en todos los equipos hay un par de futbolistas cambian todo. En el caso de España, César Azpilicueta. Sabe lo que hace, es un jugador hecho y derecho, como Sergio Busquets. Han hecho que suba el nivel del resto de jugadores".

"Si lo de los cinco cambios ha llegado para quedarse, el fútbol va a cambiar. Más que nada porque cambias a medio equipo".

"Luis Enrique tiene una idea muy clara de lo que quiere jugar y lo que quiere hacer. Azpilicueta aquí juega de lateral y en el Chelsea de central. Que empiece con un equipo que no nos guste no es importante, él rectifica y sabe qué jugador es más importante para otro partido".

Kiko Narváez: "El equipo va a salir de la misma manera, sin dejar cosas en el tintero. Pase lo que pase, de cara al futuro, Luis Enrique debe seguir entrenando a la Selección. De no pasar a semifinales me llevaría un palo, la verdad es que me he ilusionado con los chavales"

"Pedri es un niño que se echa la Selección a la espalda. Me ha sorprendido también Sarabia, que está más rápido y con más personalidad. Y Morata. Creo que ahora se han liberado y en un torneo de 4 semanas puede pasar cualquier cosa".