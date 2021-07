La guitarra de John Parsons

Toda una vida subido al escenario, y ahora compone, toca, canta y hace los arreglos de todos los temas. John Parsons ha colaborado con más de 120 artistas españoles desde 1981, siendo miembro de la banda del «Rock and Ríos» junto a Miguel Ríos. Y esta vez, en su primer disco en solitario, menos la mezcla y el máster, John ha hecho todo en su pequeño estudio en su casa madrileña.

Cogió su primera guitarra en el colegio con tan solo 11 años y, desde entonces “ha sido mi segundo amor”, confiesa. Se podría haber quedado en Gales tocando en un pub, pero no lo hizo. “Me busqué la vida siguiendo la música y las oportunidades, pasando por Alemania y Francia”, cuenta. Se formó musicalmente en el Leeds College of Music (West Yorkshire, Inglaterra), donde conoció al músico Nick Webb del grupo Acoustic Alchemy en el que compuso más de cincuenta canciones, recibiendo dos nominaciones Grammy para Mejor Canción New Age en 1997.

Su CD A long, long road, que acaba de salir a la luz, es una selección de las mejores canciones escritas en sus últimos 30 años. Es un disco para su generación porque considera que la gente de su quinta “no encuentra cosas nuevas que le gustan y siempre está escuchando música de los 60 y 70”. Dice que no es fácil encontrarla, “sobre todo con la cantidad de artistas nuevos que hay en las redes”. Respecto a la música que triunfa actualmente, cree que hay mucha más técnica ahora que antes, “parece que la gente pasa más tiempo emulando a otros artistas, que haciendo su propia cosa”.

Las noches del 4 y 5 de marzo de 1982, John estuvo en Madrid grabando en directo lo que sería un disco doble que iba a cambiar a toda una generación. Más tarde vinieron muchos grupos haciendo música en directo, pero siempre acababan modificando algo, “lo que suena en Rock and Ríos es lo que sonó aquellas noches en Madrid”.

Para cerrar la sesión, John toca en directo To Break this heart of mine, una de las canciones de su disco nuevo disco que, dice, ha escrito y dedicado a su hija.