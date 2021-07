Suele decirse que “el papel lo aguanta todo”, incluidas las interpretaciones legales más peregrinas. Un tribunal de Madrid acaba de dictar sentencia sobre un caso en el que se presentaron una serie de documentos al departamento de urbanismo del ayuntamiento de Madrid con unos sellos de visado de hace más de diez años y que no correspondían a la persona que presentaba el proyecto. No correspondían ni siquiera a su colegio profesional. Se habían utilizado ya varias veces en ocasiones anteriores, pero todo eso ha prescrito, así que es como si no hubiera pasado.

La resolución de ahora sobre lo que no ha prescrito establece que el visado, fotocopiado chapuceramente una y mil veces, está tan mal hecho que difícilmente podría haber engañado a nadie. Eran un borronaco en medio de los papeles. Quizás usted como yo no lo supieran, pero resulta que para que exista falsedad material, y cito, "es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error". Por lo visto no era el caso, aunque funcionó durante 10 años.

Los magistrados comentan también en su sentencia que "es difícil comprender... qué pretensión pudo albergar quien llevase a cabo esta operación”. Por más que lo piensan, a pesar de todos sus estudios no se les ocurre. ¿Sería una simpática broma al funcionario de turno? ¿El típico chascarrillo entre arquitectos?: ¡Eh, que no te has dado cuenta y te he mandado la documentación con un sello de patata que ha hecho mi hijo en el colegio!” ¿Se imaginan que se argumentara algo así a la hora de valorar los hechos del “procés”? Que siendo tan burda la apariencia de legalidad de esa declaración de independencia, no podía engañar a nadie y, por tanto, difícilmente se podría condenar lo que quizás fuera sólo una broma o un acto de propaganda que se les fue de las manos.

¿Interpretación del derecho? ¿El derecho vuelto del revés? ¿Una burla a la ley, o un escándalo? El mismo que se producirá si al final un tribunal europeo acaba sentenciando que todo el procedimiento debe ser anulado por haber privado a los procesados de la posibilidad de una segunda instancia judicial en su propio país. Y eso puede estar al caer. ¿Quizás podría darse entonces una especie de Schrödinger judicial?: que se anule el proceso pero prospere el recurso sobre los indultos de forma que los condenados/no condenados debieran volver/no volver a la cárcel. Y así hasta el infinito.