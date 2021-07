¿A quién señala?

Hoy es uno de esos días en los que la Justicia nos deja perplejos. No tanto por sus decisiones, no somos expertos en leyes y ellos sí, sino por los argumentos que emplean. Y ya hemos dicho muchas veces que la Justicia se tiene que entender y sus argumentos también. Considera la Audiencia Provincial de Madrid que el cartel electoral de Vox en Madrid contraponiendo a un inmigrante menor con una pensionista española y lo que supuestamente gasta el estado en uno y otra no constituye un delito de odio y está amparado por la libertad de expresión. Es una decisión garantista los limites son amplísimos para los mensajes políticos, nada que decir. Pero lo llamativo no es la decisión sino el pronunciamiento político porque el Tribunal se arroga un mayor conocimiento de la realidad social y política de Madrid que los representes del 90,8% de los madrileños. Ni el PP, ni Mas Madrid, ni el PSOE, ni Unidas Podemos consideran que los menores no acompañados constituyan un problema en esta comunidad. Hasta Ayuso reprochó a los ultras que convirtieran en un problema los 269 menores acogidos en Madrid cuando somos una población de siete millones de personas.

Bueno, pues la Audiencia Provincial de Madrid dice que constituyen, literalmente, un "evidente problema social y político" y lo dice el auto sin aportar ni un dato, ni una cifra ni un hecho que avale esa afirmación. Dice más la audiencia, dice que eso es así, que los menores son un problema al margen de si las cifras que daba Vox en su cartel "fueran veraces o no" y esto también es literal. Vamos, que la mentira es irrelevante cuando se señala a un colectivo vulnerable. Y para rematar dice que se trata de un cartel electoral cuyas ideas no se pueden prohibir "porque existen otras tan criticables o más que estas." ¿A qué se refiere el tribunal, con esa expresión, a qué o a quién? ¿Cuáles son esas ideas peores? ¿A quien señala?