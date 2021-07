Final de 'Relatos en cadena' 2020-2021

El primer lunes del mes de julio es una tarde especial para 'La Ventana' de la SER, la final del concurso 'Relatos en Cadena'. Una final que cada año supone la guinda a una temporada llena de talento, el de los oyentes que, año tras año, edición tras edición -y van catorce- sorprenden, emocionan, asustan y hacen reír con sus historias, con sus relatos de no más de 100 palabras.

En septiembre arrancó una nueva temporada y hoy, antes de las 19:20, se sabrá qué relato ha sido el mejor y qué autor vuelve a casa con un cheque de 6.000 euros bajo el brazo.

Los datos

A lo largo de estos meses 29.150 microrrelatos se han presentado al concurso. Han participado 5.796 autores. Se han enviado relatos desde 45 países diferentes, la gran mayoría de España, sí, pero también han llegado relatos de lugares como Tanzania, Tailandia, Singapur, Japón o Nueva Zelanda.

Los finalistas

Aquí puedes escuchar los 10 microrrelatos que han llegado a la final de la XIV edición del concurso 'Relatos en cadena' que organizan la Cadena SER y la Escuela de Escritores.

PATRICIA COLLAZO - Finalista septiembre

Tiene 54 años, es argentina, pero vive en Alcobendas (Madrid), es informática. Tiene dos hijos: uno de 25 años, físico, que vive en Dinamarca y otro de 17, que es el pianista de la familia. La de este lunes es su cuarta final anual en el concurso, aunque ella considera que es su "cuarquinta", porque el año pasado quedó fuera en el último momento por un problema con las bases. Le gusta bailar, leer y escribir. Durante el último año ha terminado una novela, 'En abril especialmente' y ha empezado a escribir otra. Escribió su relato ganador de septiembre del tirón.

TOMÁS DEL REY - Finalista octubre

Tiene 53 años, vive en Sevilla y es profesor de Secundaria y Bachillerato. Es su segunda final anual: las dos veces ha quedado finalista en el mes de octubre. Sus aficiones son leer, escribir, el teatro y el cine. Tiene debilidad por los clásicos y por el cine negro clásico americano. Está en Madrid para presentar su primer libro de relatos. Iba a publicarse cuando empezó la pandemia y ahora ya es una realidad; se titula 'Yo, que tantos hombres he sido' y es un homenaje a las otras vidas que nos permite vivir la literatura. Tuvo la idea clara del relato desde el principio, pero tuvo que trabajarla mucho para que todo encajara: un relato que habla del paso del tiempo y que tiene -asegura- mucho de autobiográfico.

MARGARITA DEL BREZO - Finalista noviembre

Tiene 55 años, vive en Ceuta, aunque es de Valladolid y es psicóloga. Trabaja como orientadora laboral en el Servicio Público de Empleo (SEPE). Esta su primera final anual. Entre sus aficiones destacan: cantar desafinando con los amigos en el karaoke (aunque cada vez menos, dice, porque los vecinos protestan), leer (sus autores favoritos: Miguel Delibes, Millás, Arantza Portabales, Ernesto Ortega, Miguelángel Flores, Fernanda Ampuero, Maite Núñez, Samanta Schweblin y Rubén Abella), andar y escribir microrrelatos. La semana en la que quedó finalista envió dos microrrelatos. A punto de terminar de cenar, se levantó al ordenador porque se le había ocurrido como darle la vuelta a la historia. Dice que su marido ya se ha acostumbrado a que a veces tiene que salir disparada a escribir.

ELENA BETHENCOURT - Finalista diciembre

Tiene 52 años, vive en Playa de los Cristianos, Arona, Tenerife y es profesora de inglés en un instituto. Es su tercera final anual consecutiva.: dos de ellas en pandemia. Es madre de dos hijos adolescentes (12 y 14 años). Ha ganado el premio nacional de poesía para niños 'Charo González'. Cuando empieza a escribir, nunca tiene claro por donde irá la historia, tampoco en el caso del relato finalista. Dice que se sienta, empieza y va saliendo todo. Primero escribió un borrador y, cuando ya lo tenía terminado, le dio la vuelta y puso el principio al final y el final al principio.

DOMINGO JIMÉNEZ - Finalista enero

Tiene 57 años, vive en Pozuelo de Alarcón, Madrid y es ingeniero de caminos. Se dedica a diseñar y construir urbanizaciones. Es su segunda final anual. Participa en el concurso desde 2016. Entre sus aficiones están escribir, leer, el cine. Le encantan los musicales. También el cine europeo de pequeñas historias con personajes corrientes. Le gusta pasear, caminar con sus dos perras por el campo de su pueblo, recorrer Madrid en su scooter. Dice que en un paseo matutino por Madrid encuentras cien relatos para escribir. Asegura que cuando redacta memorias de un proyecto tiene que frenar a su voz literaria, que se le escapa a chorros. Su relato finalista tiene que ver con que vivió los principios de los 80, la delincuencia juvenil, el tirón del bolso, los Vaquillas y los Toretes. Piensa su relato con un yogurín Alain Delon atracando una gasolinera en blanco y negro y huyendo con su chica en un coche robado. Una casa de campo abandonada con su barrizal delante. Un Citroën con un disparo en la puerta y los asientos llenos de sangre seca. Lo escribió del tirón, porque se pasó un día entero pensando en todo esto.

EVA GARCÍA - Finalista febrero

Tiene 53 años, es madrileña, aunque vive desde hace casi treinta años en Arzúa (A Coruña) y es veterinaria, aunque actualmente no ejerce. Ha sido finalista anual dos veces. Le gusta leer, escribir, la micología, fotografiar la naturaleza, caminar por el bosque, respirar cerca del mar, coleccionar piedras, hacer manualidades y hablar con los amigos. Este año, después de dos años en lista de espera, la llamaron el día de Reyes para regalarle (lo escribe así: regalar) un trasplante de hígado. Ahora, y cruza los dedos, después de cinco años de tratamiento y alguna que otra operación, parece que por fin ha superado el tumor en fase IV que tenía. "Y he alcanzado mi propia nueva normalidad", dice. En enero, tras darle el alta, tenía muchas ganas de escribir un relato. Al leer la frase, imaginó hombres conservadores celosos y poco partidarios de ciertos comportamientos. No suele escribir relatos de humor, ni negro, ni de ningún tipo, pero dice que tal vez sentía el alma ligera, por fin, después de mucho tiempo.

PAOLA TENA - Finalista marzo

Tiene 41 años, vive en Tenerife desde hace una década, aunque es mexicana y es pediatra. Tiene dos hijos pequeños. Es su primera final anual. Sus aficiones: leer, hacer casitas en miniatura, cultivar sus propios vegetales y, desde hace poco, cría orugas de mariposa monarca. Durante el último año, le han publicado dos libros. Uno de microrrelatos, que se titula 'Cordón Colorado' y otro de relatos titulado 'Rosa mexicano'. Ganó algunos concursos con sus textos y publicó una serie de videos cortos en forma de taller de escritura como si fueran consejos de cocina. Cuando escribe relatos, los inicios no le cuestan, pero con los finales tarda un poco más. El relato finalista lo escribió en sucio, lo fue modificando y limpiando. Pero tenía claro desde el principio que iba a ser de ciencia ficción.

MARÍA NIETO - Finalista abril

Tiene 42 años, vive en A Coruña y es periodista. Su relato finalista es pleno al quince: primera vez que se presentaba, primera final semanal, primera final mensual y a la final anual. Se define como una lectora empedernida y 100% omnívora. Lee de todo: novela negra, romántica, contemporánea. Es melómana. Le encanta el cine de terror. Asegura que no es capaz de resistirse a una discusión entretenida. En septiembre se publica su primer libro, un poemario titulado 'Lo que pudo haber sido, lo que fue, lo que nunca será'. Durante el último año, ha vuelto a enseñar lo que escribe. Llevaba más de 20 años sin presentarse a ningún certamen literario, aunque de adolescente lo hacía constantemente. Supone que es porque, en el último año, ha sido como volver a nacer. Asegura que el relato nació casi solo, con la frase de partida.

RAFAEL LOSCERTALES - Finalista mayo

Tiene 54 años, vive en Cornellà de Llobregat, Barcelona, y es ingeniero prejubilado. Nació en Teruel. Es su primera final anual. Sus aficiones son viajar, el cine (es 'amanecista', también están entre sus favoritas 'Blade Runner' o 'La fiera de mi niña'), la música (especialmente el blues, el jazz, el soul), escuchar la radio, los juegos de simulación y dejarse llevar en YouTube. Escribió el relato media hora antes del cierre de la web, con el móvil, sin gafas y andando camino de la residencia en la que está su padre. "Un milagro", dice.

RAFA SORO - Finalista junio

Tiene 50 años, vive en Valencia, es Ingeniero Agrónomo y Tecnólogo de Alimentos. Lleva años escuchando el concurso, pero empezó a enviar relatos este mes de abril. Le gusta la montaña, correr, la música y hace cerveza con los amigos desde hace un tiempo. Con el relato finalista le costó arrancar, porque la frase de comienzo estaba coja. Su mujer es profesora de instituto y el ambiente le resulta familiar. De hecho, el 4º C que aparece en el relato ha sido el grupo de su hijo Nicolás durante este curso. Y hasta ahí la inspiración, asegura, la profesora de lengua puede estar tranquila.