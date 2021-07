Muerdo, cantante: "No tenemos nada hecho. Hay que seguir normalizando y visibilizando"

Este fin de semana se han teñido de negro las fiestas del Orgullo, con el brutal asesinato de Samuel en la Coruña. Aún se están investigando las causas de la paliza recibida por este joven, auxiliar de enfermería, aunque los testigos apuntan directamente hacia una agresión homófoba. Ha venido a asomarse a 'La Ventana' para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, el músico Pascual Cantero, también conocido como Muerdo.

El día del Orgullo, el artista subió a sus redes sociales una foto besando a su pareja, sin embargo, no tuvo lo acogida esperada. Le llegaron mensajes tanto públicos como privados que le increpaban por compartir este momento, argumentando que la homofobia ya estaba superada en España. Sin embargo, precisamente los mensajes son la prueba fehaciente de todo lo contrario: “En Latinoamérica hay una necesidad muy importante de visibilizar y normalizar y en España y en Europa estamos yendo para atrás”.

Este retroceso es notable en los ambientes de trabajo. Muerdo se considera afortunado de poder protegerse en una burbuja más liberal y trabajar con personas de mente abierta, sin embargo: “Hay gente que tiene que lidiar con una cotidianidad más dura”. El músico ha añadido que hay una falsa creencia de que el colectivo LGTB es "un chiringuito subvencionado" por lo que: “Hay que estar atento. Estos mensajes vienen mezclados con otras consignas con las que hay que tener mucho cuidado. No tenemos nada hecho hay que seguir normalizando y visibilizando”.

Ser un referente para los jóvenes

Cantero no ha sido jamás víctima de una agresión física, no obstante, reconoce que la violencia verbal ha sido una constante en su vida. Por lo que, pese a no haber sido nunca militante de ningún colectivo, se sintió con la responsabilidad de utilizar su altavoz para que: “Los más pequeños pudiesen tener un referente”. Para él resultó complicado criarse en una familia tradicional puesto que fue un impedimento para aceptar quién era realmente.

La amenaza de la creciente homofobia

Le sorprende que su público, un nicho concreto, de personas de supuestamente mente abierta, atraídos por la música ”buenrrollista” haya tenido una reacción tan negativa ante su instantánea retratando un momento romántico con su pareja. Tras publicar la foto anteriormente mencionada, perdió 300 seguidores. Este hecho es una muestra de que o el discurso contra la comunidad está calando o que cada vez más personas prefieren no ver a dos hombres besándose.

Se ha manifestado respecto a la agresión de este fin de semana y ha declarado: "Creo que esto no puede pasar como un crimen común porque hay un trasfondo claramente de odio, hay que defenderlo".