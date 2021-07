Paulino Cuvero, médico, sobre la atención primaria: "Estamos acostumbrados a trabajar al límite"

Los nuevos casos de COVID-19 tras la aparente tranquilidad que se había establecido en España ha puesto otra vez en máxima alerta a los hospitales. Paulino Cuvero es médico de atención primaria en el centro de salud General Ricardos de Madrid. Lleva 30 años atendiendo a pacientes. Ha querido asomarse a ‘La Ventana’ para contar cómo se viven estos nuevos repuntes.

Cuvero ha hecho un ligero uso del humor para explicar cómo ha comenzado la semana en su centro de salud: “El comienzo ha sido rutinario. Sobrecargados, lo que viene siendo ya una rutina”. No obstante, el doctor ha asegurado que el ritmo de citas ha alcanzado un mejor ritmo: “Las visitas presenciales ya se están produciendo a un ritmo casi normal. Los pacientes ya pueden citarse durante mucho tiempo”. Además, ha confirmado que la mayor parte de las consultas actuales son por patologías ajenas al coronavirus.

Por otro lado, Cuvero ha admitido que parte de las patologías no relacionadas con la COVID-19 que se están tratando ahora llevan esperando meses: “La patología en su mayor parte sí es atrasada. Durante mucho tiempo no pudimos hacer nada y se quedó todo ahí pendiente. Los pacientes, conscientes de la situación, no demandaban las revisiones que les hacíamos periódicamente”. También ha valorado la eficacia de las consultas telefónicas: “Ha venido para quedarse, pero no puede ser mayoritario porque la medicina de familia es contacto con el paciente. El tocar, el explorar es mucho más que solo una conversación”.

Los nuevos casos en jóvenes no son la única prueba que, según Cuvero, ejemplifica una bajada de atención: “Llevamos varias semanas viendo mucha patología respiratoria que durante mucho tiempo no vimos, que pensamos que era coronavirus y tras pruebas descubrimos que no. Esto indica que hemos bajado la guardia”. El motivo principal, según el médico, se debe a que la mascarilla es muy buena protección y ya no se usa como antes, especialmente en los jóvenes.

Aunque Cuvero ha asegurado que se encuentran más tranquilos ya que no esperan una situación similar como meses atrás, ha admitido que en la atención primaria están acostumbrados a la presión: “Estamos acostumbrados a trabajar al límite. Antes de la pandemia ya estábamos en una situación bastante mala y ha retrasado las medidas que se deben implementar”.

También ha acudido a ‘La Ventana’, como es habitual, Rafael Vilasanjuan, Director del Departamento de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal. “Tenemos una franja de población, hasta los 30 años, donde se está corriendo de manera acelerada, con nuevas variantes. Se han abiertos nuevas posibilidades y han hecho que el viaje sea más largo”, ha afirmado. Por otro lado, y a raíz de una carta al director, ha comentado el caso de la vacuna contra la malaria, que tras cuarenta años de investigación, ahora está acabando los ensayos clínicos. “Existe vacunas con muchas comillas. Tiene entre un 39 y un 40% de efectividad y en este momento está en prueba”. Según Vilasanjuan, la inversión necesaria para que esta vacuna llegase a todo el mundo sería de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.

Para el doctor, existen tres razones para este atraso en la vacuna contra la malaria: “La primera es de agenda. Es una enfermedad a la que le hemos puesto una barrera. En los países donde más investigación hay interesa más bien poco. La segunda es de mercado, ¿quién pone el dinero para rentabilizar después la inversión que hace? La tercera es un tema biológico. Es mucho más difícil investigar para parásitos que para virus”.