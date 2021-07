Las diez películas más esperadas de Cannes 2021

El equipo de El Cine en la SER hace la selección de las películas más esperadas de esta edición del Festival de Cine de Cannes:

1.- Annette.

Fotograma de 'Annette' / CEDIDA

Es la inauguración y una de las que más expectación está levantando. Su director Leos Carax es un Enfant terrible del cine francés. Un tipo capaz de generar opiniones tan enconadas, están los que califican sus películas Los amantes de Pont Neuf, Holly Motors o Mala sangre de obras maestras, y quienes consideran que es un pretencioso timador. Annette es su primera película en inglés, un musical que ya en el tráiler nos deja imágenes hipnóticas y que cuenta con dos estrellas internacionales, Marion Cotillard y Adam Driver.

2.- Titane

Fotograma de 'Titane' / CEDIDA

Julia Ducournau es la sensación del festival. Joven realizadora francesa que debutó con Crudo, una historia de terror sobre los miedos de la adolescencia, que gustó a crítica y circuito festivalero. Con su segunda película propone otro thriller de infarto que recuerda a Tarantino.

3.- Tre Piani

Fotograma de Tre Piani / CEDIDA

El director italiano Nani Moretti tratará de lograr su segunda Palma de Oro con Tre Piani, adaptación de una novela del mismo nombre sobre la convivencia de un grupo de vecinos en un bloque de pisos. Grandes intérpretes del cine italiano se dan cita en esta película que mezclara su sentido del humor, su mirada crítica a la sociedad y el humanismo de sus anteriores películas como La habitación del hijo, Abril o Caro diario.

4.- Les Olympiades

Fotograma de Les Olympiades de Audiard / DEDIDA

Otro que tiene ya Palma de Oro es Jacques Audiard. El director francés de películas como De óxido y hueso, Un profeta o Dheepan, vuelve a Cannes con Les Olimpiades, un retrato que firma junto a la directora Céline Sciamma, sobre el día a día de una barriada parisina con historia de amor incluida.

5.- 'Ha'berech (La rodilla de Ahed)

Fotograma de 'Ha'berech (La rodilla de Ahed) / CEDIDA

Nadav Lapid es en realidad un descubrimiento de Berlín. Allí ganó con Sinónimos el Oso de Oro. Cannes represta a este director, muy crítico con Israel, para la sección oficial de este año. Un análisis brutal de la sociedad israelí y de la falsa moral de una Europa que se cree más abierta de lo que es. Su nueva obra, en la que parece que volverá a atacar al gobierno israelí, es una de las más esperadas.

6.- Memoria

Memoria de Apichatpong / CEDIDA

El director tailandés, Apichatpong, es un ídolo de masas en Cannes. Sus películas tienen tanta demanda y tanta cola como las del mismísimo Tarantino. Su original modo de narrar la memoria histórica de su país y temas universales como el amor o la muerte, lo hacen uno de los directores y artistas más interesantes del panorama internacional. Con Memoria se ha ido hasta Colombia para juntar a Tilda Swinton con un fantasma en medio de la selva colombiana, terreno que ha sido testigo del conflicto que ha asolado hasta hace poco al país latinoamericano.

7.- Libertad

Fotograma de 'Libertad', la ópera prima de Clara Roquet / AVALON

La película de Clara Roquet es la apuesta española del festival. No está en sección oficial, sino en la Semana de la Crítica, pero Libertad es una de las óperas primas más prometedoras de los últimos años en el cine español. Una mezcla de Roma y Una segunda madre, que habla de la adolescencia, la familia, la diferencia de clases y las dinámicas sociales. Sin duda, será una de las películas de la temporada de premios españolas.

8.- JFK Revisited: Through the Looking Glass



Fotograma de JFK de Oliver Stone / CEDIDA

Oliver Stone vuelve a una de sus películas más combativas, JFK, y lo hace con un documental que promete hablar del rodaje de su película, pero también de esos papeles de la CIA que Trump desclasificó en 2017 en torno al asesinato de Kennedy. En realidad, más esperada que la película es la rueda de prensa que dará Stone, director siempre combativo con la política americana y la política internacional.

9.- Le quai de Ouistreham

Ouistreham de Emmanuel Carrère / CEDIDA

Emmanuel Carrère, el escritor y recién galardonado con el Princesa de Asturias, presenta película en la Quincena de realizadores. Está protagonizada por Juliette Binoche, que interpreta a una reportera que deja todo para vivir en primera persona el programa de búsqueda de empleo y comienza como limpiadora. Una adaptación de la novela que supone un relato de la vida cotidiana en Francia en tiempos de crisis, en un entorno entre los más afectados por la precariedad.

10.- Benedetta

Paul Verhoeven sabe lo que es provocar. El creador de películas como Delicias Turcas y Delicias holandesas, o de thrillers eróticos como Instinto básico, propone en Cannes la historia de una monja italiana lesbiana, con un tráiler de infarto, ahora que el Papa está de baja.