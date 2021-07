Spike Lee: "El mundo está gobernado por gánsteres y hay que alzar la voz"

El Festival de Cannes se creó por pura política. La idea era contrarrestar el peso del fascismo de Mussolini en la Mostra de Venecia, el certamen más antiguo. Franceses y aliados confabularon para montar un certamen de cine que defendiera a otros autores, otros discursos y que, en definitiva, creara un nuevo relato. La guerra estalló y Cannes tuvo que esperar unos años a poder celebrarse, pero su esencia política y discursiva se mantiene hasta nuestros días.

A veces ha perdido el rumbo, pero ahí están los cineastas autores para señalar el camino. Ocurrió en el 68 con el mayo francés, cuando Godard, Truffaut, Saura y compañía cancelaron el festival. Y lleva ocurriendo en los últimos años. Famoso fue el discurso ganador de Ken Loach en plena crisis económica, o el premio a Parásitos en un año de revueltas, por poner dos ejemplos. En esta edición de 2021 la política emerge desde el jurado. Spike Lee es su presidente, combativo cineasta que ha denunciado una y otra vez el racismo de su país y del mundo entero.

Lo primero que ha hecho Spike Lee en la tradicional rueda de prensa del jurado, la que da inicio de verdad al festival, es acordarse de las veces que ha estado aquí. En 1986 presentó Nola Darlin, la primera vez que compitió por la Palma de Oro fue en 1989 por Do the right thing. "La prensa americana me acusó de que la película fomentaría las revueltas antirracistas", reconocía ante la prensa. “Han pasado 31 años desde aquel 1989. La escribí en 1988, y cuando veo lo que ha pasado con George Floyd me acuerdo de Radio Rahhem. Hubiera esperado que treinta y pico años después a la gente negra se la hubiera dejado de cazar como animales”, criticó el director, la primera persona negra en presidir el jurado.

Spike Lee no es el único miembro del jurado que promete jarana. La actriz y directora Maggie Gyllenhaal o el realizador brasileño Kebler Mendonça Filho, ganador la edición anterior del premio del jurado. Los tres han liderado las reflexiones sobre el arte, el cine y el compromiso político con el activismo en un mundo en caos.

De hecho, uno de los momentos más potentes de la rueda de prensa ha sido cuando una periodista de Georgia les preguntaba por su compromiso político y les contaba lo ocurrido en su país, donde la extrema derecha está atacando violentamente al colectivo LGTBI, ante el silencio del gobierno y la Iglesia.

La respuesta de Spike Lee: "Este mundo lo dirigen gánsteres como Bolsonaro o Donald Trump, que no tienen escrúpulos ni moral. Ese es el mundo en que vivimos, y lo que hay que hacer es gritar contra ellos. Muchas gracias por compartir esto, y a los periodistas os pido que extendáis la palabra, que no sólo critiquéis las películas, sino también a estos gánsteres que nos gobiernan”.

También el director brasileño expuso que en su país lo que hace el gobierno de Bolsonaro es borrar la cultura, porque es consciente del poder de denuncia que tiene el cine. “350.000 de los muertos por el coronavirus podrían haberse evitado”, añadía el autor de Bacurau o Doña Clara. “La forma de resistir es hablando, no callando, informando. La cinemateca de Brasil se cerró hace un año y no va a abrir. Han despedido a los trabajadores y se están perdiendo muchas películas. Es una demostración de cómo el poder intenta condenar la cultura y el cine, y por eso estoy emocionado por estar aquí, en un tempo de la memoria de la preservación… Me preguntas qué podemos hacer… Hablar de ello, escribir de ello”, continuó.

Mati Diop, la cineasta francesa de origen senegalés tomó también la palabra para recalcar que el cine “puede ser una gran herramienta política”, pero que había que tener cuidado, porque podía caer secuestrado por plantear temas sociales, y a veces no es sólo importante hablar de un tema, sino la forma en la que se hace. Más perdidos estaban los dos actores del jurado, el francés Tahar Rahim y el coreano Song Kang-Ho, protagonista de Parásitos.

Cannes tiene varios puntos históricos este año. La presidencia de Lee es uno de ellos, el compromiso con el medioambiente es otro y el tercero es que por primera vez hay paridad en el jurado entre hombres y mujeres. "Es importante que nos escuchemos entre nosotras y hablemos, porque contamos las cosas de una forma diferente. Yo veo películas que tienen mujeres como protagonistas y lo que veo es una visión muy masculina, pero recuerdo cuando vi El piano… Estaba en el instituto y tuve una experiencia que era completamente diferente, me inspiró tanto. Estoy deseando ver qué pasa en este jurado”, decía Maggie Gyllenhaal. Apoyaba sus palabras la realizadora austriaca Jessica Hausner, que compitió en 2019 con Little Joe. Y reivindicó a Jane Campion, la única mujer que hasta ahora ha ganado la Palma de Oro en toda la historia, la cantante francesa Mylène Farmer.

Por supuesto la guerra entre cines y plataformas salió a la palestra. A Spike Lee no le importó estar en el tempo de la defensa de las salas y aseguró que “el cine y las plataformas pueden coexistir. También dijeron que la televisión iba a matar al cine y no ocurrió. Esto no es nuevo. Todo es cíclico”.