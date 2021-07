Rafael Santandreu: "En el pasado el ser humano lo tenía más fácil para ser feliz"

Hace siglos Sófocles expresó: “Para quien tiene medio, todo son ruidos”, cuando la vida era muy diferente a la de hoy en día. Actualmente estamos inmersos en ruidos, ¿quiere decir esto que estamos sumergidos en miedos? Para tratar estas sensaciones ha venido a asomarse a ‘La Ventana’ el psicólogo Rafael Santandreu, que cada vez tiene menos miedo ya que “a medida que te despojas de los miedos empiezas a vivir de otra manera, tienes espacio para vivir”.

Aunque el miedo racionales una herramienta de nuestra mente que nos permite protegernos de los peligros. No obstante, el miedo útil es muy ligero y muy suave, como en los momentos previos a jugar un partido de fútbol en el que se siente “un gusanillo agradable”, sin embargo, hay personas que viven los miedos “de forma brutal y muchas veces se sigue igual una vez que ha pasado la fuente de peligro, generando nuevos miedos”.

Cualquier tiempo pasado fue mejor

La vida ha cambiado mucho estas últimas décadas y la cotidianidad actual poco tiene que ver con la delas dos generaciones anteriores. La ansiedad, el estrés y otros trastornos emocionales han ido aumentando desde principios del siglo XX: “El índice se encontraba en un 1% y ahora estamos en el 30%, sigue creciendo en una tendencia alcista, algo hacemos mal que lo provocamos”. Además, la pandemia dejará a su paso un rastro peligroso para la salud mental.

La exigencia de hoy no tiene parangón con la de otras épocas. Antes era impensable que un niño sufriera depresión, ahora la incidencia es mucho más alta. Para ilustrar este cambio hace una analogía entre la actualidad en la que “si no estás delgado, al día, no sabes idiomas o no has viajado eres un fracasado” y la vida de su abuelo: “Vivía en un pueblo de los Pirineos. Vivió y murió en la casa en la que nació y trabajó en lo mismo que lo de su padre”.

Sergio Manrique en las Coplas a la muerte de su padre, ya anunciaba que siempre nos parece que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Santandreu lo corrobora: “Enel pasado el ser humano lo tenía más fácil para ser feliz”. Distintos antropólogos y periodistas que han conocido la vida de pueblos que viven como en el Paleolítico como las tribus del Amazonas o de pigmeos aseguran que son mucho más felices.

El miedo se contagia

Un terreno peligroso que utiliza el miedo para su beneficio es la política, porque permite la manipulación de la población y, por tanto, el alcance de los objetivos políticos. El miedo se contagia y el estado neurótico de la vida contemporánea es un caldo de cultivo para transmitir las angustias y los pánicos que fomentan los ataques de ansiedad. Cuando el miedo no es externo y se genera en el interior de uno mismo, es mucho más difícil controlarlo porque se retroalimenta: “Si tienes miedo de que el corazón te vaya más rápido, te va a ir más deprisa, por lo que te va a entrar más miedo”. Añadió la clave para solucionar este problema: “Tienes que exponerte voluntariamente a este miedo hasta que sepas cómo dominarlo”.

Cómo vencer los miedos

Existen cuatro pasos esenciales acabar con las limitaciones y las angustias: “Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo”. En su libro ‘Sin miedo’ desarrolla los procesos necesarios para que el miedo se esfume. La genética tiene poco que ver en esta ecuación: “Tras muchos años de ver los trastornos en la familia puedes tener una predisposición, pero muy pequeña, sería un 2% del problema, el 98% lo aprendes tú” ha expresado el psicólogo.