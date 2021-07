Andrés Velencoso: "Lo que quería era ser mi propio faro, encontrar un rumbo"

El modelo y actor Andres Velencoso comparte con Mara Torres esta madrugada en la SER que recuerda el bar de sus padres, en el que sonaba Julio Iglesias, los veranos de su vida, la relación con el mar y la playa, el niño solitario que fue y cómo se metió al mundo del modelaje para demostrarle a su padre que podía valerse por sí mismo. Elige 'Tete' como seudónimo para el inicio de la conversación por ser la manera en que aún lo llaman a sus padres. Se sincera en esta media hora de radio sobre su incorporación al mundo de la interpretación en los últimos años. "Un actor quiere delante a un buen actor, no a un modelo. Ha sido difícil que me aceptasen", explica. Velencoso forma parte del elenco de la última temporada de la serie 'Élite' de Netflix y está a punto de estrenar 'Celebrity Bake Off', un reality sobre repostería para Amazon.