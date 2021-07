'¡A todo tren! Destino Asturias', comedia familiar para llenar las salas un verano más

¿Existe mayor pesadilla que perder a un grupo de niños en un tren? '¡A todo tren! Destino Asturias' es la nueva película de Santiago Segura que cuenta con un reparto encabezado, entre otros, por Leo Harlem, El Cejas y el propio director, que vuelve a compartir casting con su hija, Sirena Segura, o Luna Fulgencio, ambas conocidas por sus papeles en 'Padre no hay más que uno' y 'Padre no hay más que uno 2'.

Esta comedia familiar narra la peripecia en la que se ve envuelto Ricardo, un padre hipocondríaco y estresado que debe llevar a seis niños en tren a un campamento de verano. Acompañado por el abuelo de uno de ellos, los dos adultos pierden el tren mientras los demás pasajeros salen del andén rumbo a Asturias.

“Quizás en estas películas la diferencia es que quiero que el espectador empatice más, que haya un poquito de identificación. Pienso que los personajes cuantas más calamidades pasan, más vicisitudes y más problemas tienen en la comedia, es más risa para el espectador. Pero… ¡perder a unos niños es una pesadilla!”, comenta el director, Santiago Segura.

Los niños del reparto de '¡A todo tren! Destino Asturias' / WARNER BROS PICTURES ESPAÑA

A lo largo del trayecto, los niños revolucionarán el tren, pondrán a prueba al revisor (Florentino Fernández) y planearán argucias inteligentes que confundirán a los adultos. La película se trata de un remake de una comedia francesa que el director y cómico ha tratado de adaptar a la idiosincrasia española, una estrategia a la que Segura ya se ha enfrentado. “Lo bueno de los remakes es que puedas aportar algo. Pedro Masó me llamó hace quince o dieciocho años para hacer un remake de ‘Atraco a las tres’. Entonces yo me reuní en sus oficinas, estaba emocionado. Él decía: “Yo creo que usted es el idóneo”. Yo dije: “Tengo un problema, es que me parece perfecta [la película]”. Y yo pienso que [el remake] es eso, tú lo que tienes que hacer es mejorar la película. Lo que coges es la crema: me gusta la idea de partida, hay tres gags geniales... ya está. El resto lo tienes que hacer de nuevo”, insiste el cineasta.

Con la llegada del verano de 2020, el primero en época pandémica, Segura reactivó la taquilla española con el estreno de 'Padre no hay más que uno 2', un logro que ya había alcanzado en 2019 con la primera entrega de la comedia liderada por él mismo y Toni Acosta. Con la incorporación a la cartelera de '¡A todo tren! Destino Asturias' y otras cintas que habían quedado a la cola el verano anterior, el director augura un buen verano para las salas de exhibición pero también alerta de la falta de legislación sobre las plataformas en España.

“El cine está un poquito en peligro. Yo creo que este verano va a ser muy bueno. Hay muchas películas, mucho producto, no es como el año pasado que no había nada, ahora va a haber más competencia, pero eso es bueno para los cines y luego ya veremos. Igual que en Francia tienen por ley la protección de esos seis meses de ventana, aquí no hay ninguna ley de ningún tipo y esto no sabemos por dónde va a salir”, apunta Segura.

Leo Harlem, que interpreta al abuelo canalla, señala el mérito que tiene el haber conseguido fidelizar a una audiencia durante dos años. “Al final lo que queremos es que la película funcione y que quede un buen recuerdo de ella y creo que va a quedar porque estas películas de ámbito familiar generan planes muy divertidos para la gente. Yo creo que aunque el listón esté alto también has fidelizado a la gente de esas películas. Los que han visto esas dos estoy convencido de que esta también la van a ver”, afirma Harlem. “Es como Navidad”, insiste El Cejas, “ya sabes que todos los años toca cena con la familia. Pues esto es lo mismo, cada verano te toca ir al cine a ver la de Santiago [Segura]”.

Esta cinta se presenta como la nueva comedia española con tintes de road movie que pretende llenar los cines este verano. El espectador podrá disfrutar del paisaje del norte, empatizar con las vicisitudes de los personajes y recuperar el romanticismo de la sala a oscuras y la pantalla grande.