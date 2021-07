Memoria y justicia

Buenas noches desde Vitoria, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, un centro inaugurado hace poco más de un mes, el 1 de junio. 1 de junio de 2021. No es que antes no se haya hecho nada por la memoria de las víctimas, pero que un lugar así vea la luz diez años después de que ETA dejara de matar, 17 años después del atentado yihadista del 11M, el más sanguinario en suelo europeo, dice varias cosas. Dice, de entrada, que no siempre hemos querido mirar de frente el rastro de dolor, las vidas truncadas que el terrorismo dejaba, pero dice también que el tiempo hace su trabajo y que, a veces, la distancia temporal permite una reflexión más profunda, más completa, más objetiva sobre el terror y sus consecuencias.

Hemos venido a conocer este centro y a recorrer la memoria de las víctimas como parte de la reparación que se les debe. Y que por lo tanto nos ayudará conocernos a nosotros mismos también como sociedad frente a las víctimas. Del dolor y de la supervivencia salen los materiales con los que construir la memoria colectiva de los años y los momentos de plomo. "Meditar sobre lo que pasó es deber de todos" dice una cita del escritor Primo Levi, superviviente él mismo de holocausto, que repiten aquí en el Memorial. Mucho más cerca nuestro Emilio Lledó afirma: sin memoria no hay futuro. Y aquí estamos nosotros para proponerles reflexionar sobre lo qué pasó, que es el primer paso para transformar el dolor, la memoria y la justicia en energía para seguir viviendo, con nuestros problemas, pero seguir viviendo y en paz.