Intoxicaciones alimentarias

Nueva polémica de algo que no se ha dicho: nadie quiere prohibir comer carne, sino recomendar la moderación en su consumo. Ese es el mensaje que ha dado el ministro Alberto Garzón y no es una ocurrencia que haya tenido después de una mala digestión: es una evidencia científica que reducir el consumo es más sano para el ser humano y más sostenible para el planeta. Esto no es de ayer ni de anteayer, y bastante se ha tardado. Pero aquí parece que los días impares la ciencia nos ha salvado de la pandemia y los pares nos reímos de ella acusándola de diseñar nuestra dieta. Es una evidencia que nos pasamos haciendo cosas que nos perjudican y que sabemos que están mal, lo que no hacemos es sacar pecho de ello como Pedro Sánchez cuando fue preguntado por la propuesta de su ministro y respondió que a él el chuletón le gusta al punto. Es otra evidencia que en este país irremediable se le está haciendo oposición a Garzón difundiendo que quiere prohibir la carne, y hay gente creyéndoselo. No hay un debate tranquilo, ni una propuesta razonable sin su discusión disparatada. Lo siguiente será robarle una foto a Garzón comiendo una chuleta y acusarle de predicar una cosa y hacer otra. Apúntala, Pepa, porque la verás.