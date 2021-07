Tenía un vuelo y no me dejan entrar a Estados Unidos ¿Qué puedo hacer?

A muchos viajeros se les está negando la posibilidad de volar a Estados Unidos porque aún no han sido vacunados. Sin embargo, no pueden acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) debido a que la cancelación no ha sido por parte de la compañía -aunque sea europea- ni al Centro Europeo del Consumidor. ¿Qué se puede hacer en este caso?

En Código de Barras hemos hablado con Marta Blanco, coordinadora jurídica de la OCU, y nos ha contado qué alternativa gratuita tenemos a nuestra disposición.

“Existe la posibilidad de acogerse a la vía judicial y reclamar en base al artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020”, afirma Blanco. “Este artículo sostiene que durante el estado de alarma, en fases de desescalada o incluso en la nueva normalidad, cuando no se pueda ejecutar un contrato por consecuencias de la pandemia, el consumidor tiene derecho a resolver el contrato sin penalización o a que le devuelvan su dinero”, señala Marta Blanco, coordinadora jurídica de la OCU.

Una vez hecha la reclamación, se abre un plazo de dos meses para negociar con la aerolínea (por ejemplo, podrían ofrecer un bono canjeable). Si transcurrido este tiempo el cliente no acepta, tiene derecho a solicitar un reembolso. Por ello, la coordinadora jurídica de la OCU anima a reclamar y recuerda que si el importe total es inferior a 2.000 euros podemos hacerlo sin abogado ni procurador. Existen muchos formularios en internet a nuestra disposición para llevarlo a cabo.