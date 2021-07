Sororidad clandestina por un aborto legal: la película de Cannes que mira a África

Lingui significa lazo, unión, vínculo. Un relación más allá de lo familiar, lo maternal, un cordón de solidaridad y altruismo. El director Mahamat-Saleh Haroun, de origen chadiano y afincado en Francia, utiliza esta intangible para retratar la lucha de las mujeres de su país para poder abortar. En Chad, la interrupción del embarazo sigue siendo un tema tabú. Se estudió un proyecto de ley para progresar en derechos para las mujeres pero nunca salió adelante por las resistencia religiosa. Las mujeres no solo afrontan en silencio y soledad un tema prohibido y penado sino que sufren la estigmatización social. “Si no estás casada, no te puedes quedar embarazada. No puedes hablar de eso en Chad, lo tienes que mantener en secreto, y eso lo hace difícil para tomar una decisión”, explicaba una de las actrices.

Es el caso de las protagonistas del filme. Una madre soltera, abandonada y repudiada por su propia familia, que saca adelante a su hija haciendo unos cestos con el alambre de las ruedas de coches y tractores. Cuando su hija de 15 años le revela que está embarazada, afronta su propio pasado y las consecuencias conocidas y decide retar al futuro para darle la vida y la educación que quiere para su hija. “Los problemas de las mujeres, de las adolescentes, son problemas que podemos encontrar en todo el mundo, tú tienes la sociedad y la cultura que dice que está aceptado y que es tabú o no. En Chad, según nuestra cultura, hay cosas de las que no podemos hablar, pero son problemas que para mí están en todo el mundo, lo que tenemos que hacer en Chad es hablar sobre eso”, defendía otra de las intérpretes.

En una película donde las mujeres siempre están en movimiento, madre e hija deciden moverse por callejones, clínicas, puertas traseras… para encontrar el modo de acceder a un aborto que se llevará los ahorros que no tienen. Ahí encuentra fuerza el relato siguiendo a una red de mujeres que operan en la sombra, en silencio y con discreción, para doblegar la voluntad del patriarcado y la religión en su país. “Quería mostrar en pantalla a mujeres que están continuamente moviéndose, buscando soluciones, que tienen esta autoconciencia, la gente en África está continuamente andando, todo el tiempo, no es pasear se mueven continuamente para sobrevivir”.

Mahamat-Saleh Haroun opta por un drama luminoso para reivindicar la historia esperanzadora y valiente de estas mujeres, una fotografía llena de colores y la música huyen de cualquier intento de sumir en la miseria a sus protagonistas. “Quería magnificar esta ciudad, la pobreza no tiene por qué ser mostrada necesariamente como algo feo, sucio. Quería crear una especie de abstracción con la luz”, concluía en la rueda de prensa. En un país sin cines, han organizado proyecciones para que las mujeres especialmente puedan verse reflejadas en esta historia que reivindica el feminismo inconsciente y solidario de las mujeres en África.