Jaque al verano

El gobierno francés ha recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar este verano a España y a Portugal -y estudia un posible incremento de las restricciones a los viajes- en lo que podría suponer la puntilla para un sector que en 2020 perdió casi un 80% de su facturación a causa de la pandemia.

Y es que, los turistas franceses gastaron en nuestro país 4.000 millones de euros el último verano “normal”, entre los meses de junio y septiembre de 2019, cuando 5,4 millones de franceses visitaron España, con un gasto medio de 735 euros por persona. En aquel verano Francia fue nuestro segundo país emisor, por detrás de Reino Unido -8,5 millones-, pero ya en 2021 el país vecino había desbancado a los británicos como primer país emisor de turistas: desde que comenzó la pandemia, han venido 3,5 millones de franceses. Por eso, desde el gobierno, la titular de la cartera de Turismo, Reyes Maroto, ha pedido “prudencia” a la hora de emitir este tipo de recomendaciones y ha recordado que “el incremento de los contagios se está produciendo en todo el mundo”. Una línea en la que también se han pronunciado las principales patronales del sector, mientras que el presidente de la Unión de Agencias de Viajes, José Luis Méndez, ha asegurado que esta que es una noticia negativa que afecta especialmente a la Costa Brava y Barcelona, mientras que el secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, ha pedido que se traslade a Francia un mensaje de tranquilidad y que se explique que los contagios son localizados en tramos de edad más jóvenes.

Una mala noticia que podría compensarse con otra mucho mejor, porque el gobierno británico ha suprimido las cuarentenas para los turistas que visiten España a partir del próximo según ha informado el ministro británico de transportes, siempre cuando se esté en posesión de la pauta completa de vacunación.

Jorge Marichal, presidente de CEHAT, explica en Hora 25 de los Negocios que "la decepción va por barrios, porque sobre todo la incidencia del emisor francés en algunos territorios, como el catalán, es muy importante, y desde luego son cifras que estamos esperando a hacer números, y no tan importante el número de cancelaciones sino que se está ralentizando las reservas que se estaban produciendo en las últimas semanas". Pese a ello, admite que esta situación era previsible, "desde CEHAT ya hicimos mucho hincapié en la última negociación de los ERTE en que se tenía que proteger a las empresas que no pudiesen trabajar. Y esto lo hicimos porque entendíamos que podía darse el caso, que ya pasó en Navidades, que ya pasó en Semana Santa, de que las olas viniesen una detrás de otra, que es lo que suele pasar, y veíamos que, en sitios como Gran Bretaña, la nueva variante estaba haciendo estragos, por lo tanto, no tenemos más remedio que capear el temporal, que intentar dar lo mejor de nosotros mismos para intentar aprovechar este verano, pero sin duda va a ser otro verano que… bueno ya estamos acostumbrados, incluso ya ni nos mareamos en la montaña rusa que estamos viviendo"

La industria farmacéutica, la otra cara de la moneda

Y mientras la industria turística atraviesa uno de sus peores momentos, la industria farmacéutica se revela -como no podía ser de otra manera- como uno de los sectores más lucrativos desde que la pandemia irrumpió.

Así lo demuestra la experiencia de Pharma Mar, la cotizada española que saltó al IBEX en septiembre de 2020 y obtuvo, ese mismo año, unos beneficios récord de con 137,2 millones de euros y cuyo próximo horizonte es presentar los resultados de la fase 3 de su antiviral contra el coronavirus, el Aplidin.

"Nosotros, cuando empezó la pandemia, pensamos qué podríamos hacer, qué podíamos aportar, sabíamos de las propiedades antivirales de este producto, de Aplidin y nos pusimos a ello: lo primero fueron los ensayos en laboratorio, que demostró una potencia enorme frente a otros antivirales, pasamos a pruebas en animales, de ahí fases 1 y 2 en humanos, y ahora estamos en fase 3. Lo hemos ido diciendo durante la pandemia, hemos ido anunciando siempre públicamente los pasos que hemos ido dando en el desarrollo de este compuesto. Otra cosa es que se sepa los pasos que hay que dar. Estamos en la fase 3, es la fase más amplia, y en función de los datos del ensayo, que esperamos que sea positivo, presentaremos el correspondiente dosier de registro a las autoridades" explica en Hora 25 de los Negocios el director general de la compañía, Luis Mora, quien subraya que "ha habido una necesidad enorme, ha habido una necesidad social a nivel mundial y se puede decir que las farmacéuticas han respondido. En este caso ha sido una pandemia derivada de un virus, la necesidad eran test, vacunas, tratamientos de prevención, etc. y los únicos que podíamos hacerlo éramos el sector farmacéutico, por lo tanto, ahí hemos estado".

"Creo que debemos salir reforzados tanto por la capacidad de reacción que se ha tenido como por la puesta a disposición de todo el mundo de unos recursos antes impensables" apunta Mora.