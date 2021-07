Hoy cerramos temporada en la SER, ya lo saben, cerramos temporada pero la radio sigue. El lunes estará aquí, a esta hora, Aimar Bretos que vendrá descansado de sus largas vacaciones.

Cerramos temporada de otro año difícil, muy distinto al 20, es verdad, ahora tenemos al 44% de la población vacunada, un milagro científico y logístico. Hay que repetirlo para que no lo olvidemos. Pero es otro verano atravesado por un virus que no se ha ido, que es muy contagioso y que, aunque afortunadamente no presiona a las UCI gracias la vacuna, sí dispara las cifras y le complica mucho la vida a los españoles que viven del turismo. A los demás nos van a pedir un último esfuerzo: renunciar a algún pequeño placer, pero de que nosotros hagamos eso depende la economía de millones de familias en este país. Poca broma.

Los periodistas solemos identificar rápido las serpientes de verano, esas noticias a las que nos enganchamos cuando no hay noticia. Y este año podríamos pensar que la primera serpiente de verano tiene forma de chuletón. Pero el sainete sobre el consumo de carne al que estamos asistiendo no lo es y el Gobierno está dando un espectáculo lamentable. ¿Cómo piensa el Gobierno hacer pedagogía sobre las exigencias de la transición ecológica que él mismo ha diseñado si una mera recomendación de cambio de hábitos desencadena una guerra dentro del Ejecutivo?

Y cerramos temporada con Ayuso haciendo de Ayuso. Hoy la ha recibido en la Moncloa el presidente Sánchez como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a la salida ha anunciado que desde la Puerta del Sol defenderá la libertad de todos, bueno, menos la de Telemadrid.