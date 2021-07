Lo imposible ha ocurrido. Por primera vez en la historia, una selección africana venció a Estados Unidos en un partido de baloncesto, como lo hizo Nigeria hace unas horas (87-90) en Las Vegas. Los de Gregg Popovich no pudieron controlar uno de los partidos preparatorios antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que acudirán cracks mundiales como Durant o Lilard con la selección norteamericana.

Las reacciones en la prensa de Estados Unidos no fueron tan duras como se esperaba, sino que todo se resumió en una leve autocrítica y una repetición del discurso de Popovich en rueda de prensa, que no le dio mucha importancia a lo ocurrido: "Esta derrota no significa nada si no aprendemos de ella, pero puede ser lo más importante en este torneo para nosotros aprender lecciones de ella", afirmó.

Los medios estadounidenses lo que destacaron es la 'sorpresa' que ha supuesto esta derrota. Lo llegaron a calificar de sonrojante, ya que supone la tercera derrota en la historia de los Estados Unidos en el baloncesto, un registro histórico que se ha visto aumentando gracias al gran partido de gente como Chimezie Metu de los Sacramento Kings, Josh Okogie de los Minnesota Timberwolves o Miye Oni del Utah Jazz.

Bajo la batuta de Mike Brown, un asistente de los Golden State Warriors, Nigeria ha ganado enteros de cara a hacer un buen papel en los próximos Juegos Olímpicos, y más si se tiene en cuenta la continuidad de este rendimiento.

España será el próximo rival de la selección estadounidense también en Las Vegas, y una victoria es obligada para los de Popovich si no quieren llegar con muchas críticas a la cita olímpica, donde todo lo que no sea conseguir el oro será una sorpresa para los seguidores al baloncesto.