Quico Cortés y las opciones de medalla de la selección de hockey hierba: "Confió en que hagamos el clic"

En El Larguero, Yago de Vega entrevistó a Quico Cortes, portero y capitán de la selección española de hockey hierba. Por si fuera poco, el jugador natural de Terrassa es el español con más internacionalidades con 315 partidos disputados. Antes de sus cuartos Juegos Olímpicos, Quico analizó como llega España a estos juegos y las opciones de medalla de la selección absoluta.

¿Se ha hecho larga la espera?

“Más que una espera ha sido una preparación. El año pasado intentamos mantener el nivel de forma como se pudo. Este año ha sido lo que debería haber sido en 1010. Muchos partidos y muchos entrenamientos y la motivación es muy alta”.

315 partidos…

“Suena mucho. Ahí queda la anécdota. El número es una anécdota y he llagado mientras disfrutaba. Si no estas a gusto esto no se aguanta. La otra parte perjudicada es mi familia, pero al final todo ha encajado”.

Tres partidos seguidos contra Argentina y debutamos contra ellos

“Argentina es un equipo con mucho contraataque y muy peleón en defensa, por lo tanto, no se ha descubierto nada. De esa manera se agenciaron el oro. Aparte de estos tres ya son muchos años coincidiendo con Argentina”.

¿Cómo llega España a estos Juegos Olímpicos?

“Espero que bien, todavía es una incógnita. Durante los últimos tres meses los entrenamientos han sido de muy buen nivel, pero la realidad es que el europeo y los últimos partidos no se han convertido en victorias. Espero que bien y estoy confiado en que hagamos el clic. Tendremos que ver sobre la marcha”.

¿Cómo se ha repuesto la selección tras el varapalo de caer en fase de grupos en Río de Janeiro?

“No porque cuando compites, No pasamos porque no hicimos bien nuestro trabajo. La responsabilidad era totalmente nuestra. No quedaba otra que levantarnos entrenar mejor y competir mejor”.

¿Ganaremos medalla?

“No te contestaré, pero está en el objetivo. Es la intención. Vamos a competir cada partido como el último y si nos llevamos medalla será una consecuencia de esto”.

¿Conseguir medalla en estos JJ. OO. cerraría un ciclo?

“Sería cerrar el ciclo empezado en 2008, pero para mí sería un colofón increíble de final de carrera y de una parte de mi vida”.

¿Hay opciones de verte dentro de tres años en París 2024?

“A París no llegamos y lo tengo muy claro. Por la vida que quiero cambiar ya, e intentar llegar sería dejar de disfrutar y sufrir. Además, estoy seguro de que no llegaría con nivel suficiente. Es una de las decisiones más acertadas de mi vida. Este cinco de agosto se acaba el hockey para mí”.

¿Influirá la ausencia de público?

“Es una pena, pero es la realidad que nos ha tocado vivir estos últimos meses. Algo habremos hecho mal como sociedad para llegar a esto. No queda otra que adaptarnos y competir. Gracias a dios que podemos jugar”.