"Solo por pensar diferente ya no nos consideran parte de Cuba": el grito de lucha de los jóvenes cubanos

La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea han pedido esta tarde al Gobierno de Cuba que respete el derecho de manifestación de los miles de personas que han salido en las últimas horas a la calle en una protesta contra el régimen mucho más numerosa que cualquier otra de los últimos años. Al grito de "libertad" y "abajo la dictadura" miles de cubanos salieron a la calle para protestar contra la difícil situación económica que vive la isla y que se ha complicado todavía más por la pandemia. Está por ver en qué queda, si es un punto de inflexión o no. Pero más allá de lo que pueda ocurrir, hay un hecho innegable: desde que ganó la Revolución, Cuba no había visto nada así.

"Yo en lo personal... empezamos en Twitter, llevábamos cinco días queriendo crear visibilidad de lo que estaba pasando en Cuba y de pronto ayer en la mañana en San Antonio de los Baños vimos que la gente se había echado a la calle", explica desde Cuba el joven de 26 años José Carlos Melo González.

"Desde que yo nací hablamos de que un día iba a pasar y nada avanzaba, en enero con las nuevas medidas... ha hecho que la inflación crezca, no hay comida, hay apagones y a eso le sumas el COVID que fue la gota que colmó el vaso", señala sobre el origen de las protestas espontáneas en la isla.

Sobre lo que le pide al régimen cubano dice que "el Gobierno no habla claro, que deje la retórica de siempre, necesitamos que nos escuchen, que nos dejen hablar... yo soy un supervisor de un restaurante y un hotel en La Habana y falta de todo, yo por suerte no he enfermado, comida no hay, no hay nada, para que puedas comparar el euro está alrededor de los 80 pesos y un litro de aceite cuesta 400 pesos"

"Mi abuela está muy preocupada, no sabe que salí ayer, mi madre me apoya, cuando caminábamos decíamos a la gente que saliera, que era por todos... mi madre me apoya", indica respecto a la posible represión que puede sufrir. Y sentencia: "Díaz Canel está viviendo en una realidad paralela, que nosotros no vemos, ayer éramos miles hasta que la policía nos disolvió"

Carlos Manuel Álvarez, director de 'El Estornudo', señala que "no hay noticias de protestas que hayan sido tan masivas como estas". "La Salud Pública es una bandera fuerte del oficialismo, pero cualquiera sabe que la calidad está cada vez peor, faltan materiales, que el virus haya impactado así no sorprende, la escasez económica, la represión política y algunos otros factores han provocado este desbordamiento"

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política exterior de la Fundación Alternativas explica que "Cuba está bastante más sola que hace algunos años... desde Europa y desde España deberíamos tener un papel, delicado, sin duda, pero tenemos que estar mano con mano con la sociedad cubana... en toda América Latina, pero especialmente con Cuba". "Cuba se ha encontrado con que Biden ha puesto en el centro de su política exterior los derechos y libertades fundamentales, esa apuesta retórica por los derechos humanos hace que no puedan mirar hacia otro lado con cuestiones como esta, el año que viene hay 'midterms' y hay una disputa de un escaño en Florida que es absolutamente esencial para los demócratas", desgrana el experto.