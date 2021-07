'The French Dispatch', un desafinado Wes Anderson homenajea al periodista pero no da rueda de prensa

Wes Anderson va a ser el único director de toda la sección oficial a concurso cuya película, The French Dispacht no tenga rueda de prensa. Nadie ni en el festival, ni en el equipo de la película, que distribuye Disney, ha explicado cuál es el motivo. Los actores y actrices del reparto están aquí y dan entrevistas a algunos medios de comunicación, Thimothé Chalamet, Benicio del Toro, Adrian Brody, por ejemplo. Nada se sabe del director, que está rodando en Madrid, pero que en principio sí estaba confirmada su rueda de prensa.

El no dar rueda de prensa puede parecer una tontería, pero no lo es. De entrada, permitirle no darla es una falta de consideración hacia el resto de directores en concurso, como Nanni Morettí, Asghar Farhadi, el tímido Leos Carax, Nadav Lapid o Paul Verhoeven que han tenido que responder ante la prensa. Verhoeven contestaba que Benedetta no era blasfema, Lapid que La rodilla de Ahead no era contra Israel, etc. De hecho, fue en la rueda de prensa de La fracture, película de la francesa Catherine Corsini, donde su actor protagonista, dijo eso de que le gustaría partirle la cara a Macron, unas declaraciones que han generado mucha polémica en Francia y a las que ha contestado el ministro de Interior.

Las ruedas de prensa las carga el diablo, si no que se lo digan a Lars Von Trier, que aquí en Cannes perdió todas las oportunidades de ganar la Palma de Oro al cuestionar el holocausto cuando presentó Melancolía. Hace un par de años, en una entrevista, un miembro de ese jurado, el director francés Olivier Assayas, reconocía que la cinta del director danés iba a ganar hasta que la lio en la rueda de prensa. Por tanto, Anderson no va a tener que exponerse ante la prensa, mientras que sus competidores sí lo están haciendo. También es una falta de respeto a los medios de comunicación que cubren el festival.

¿Por qué no da rueda de prensa el equipo de The French Dispacht? No sabemos. Lo que sí podemos decir es que la película, una de las más esperadas por haber esperado un año entero para su estreno aquí en Cannes, por el gran reparto y por la competencia de su director, se ha deshinchado bastante. En la línea de El gran hotel Budapest, pero sin ser llegar a su altura, Anderson propone un thriller colorido y ambientado en París, ciudad en la que vive el propio director.

Su muso, Bill Murray, es un redactor jefe de una revista francesa, un expatriado americano. Ese es el punto de partida para que Anderson vaya contándonos una serie de sucesos que fueron noticias reales de la época y que abordan la década de los 50 a la de los 70, incluyendo el mayo francés. Del blanco y negro, a los colores elegantes de esa estética que tan bien sabe realizar el director de éxitos como Moonrise Kingdom o Los Tenembaums o Life Acuatic.

Una especie de casa de muñecas parisina, con muchas historias y muchos narradores, lo que le da pie a meter todos los cameos del mundo mundial. Tilda Swinton, como una rica aristócrata con la voz, los dientes y el pelo de Margaret Thatcher, Timothé Chalamet, Adrian Brody como un timador de la alta sociedad, Benicio del Toro como un pintor loco y violento, Léa Seydoux como una policía francesa, o Frances McDorman como una escritora sin familia.

Algo farragosa en la mezcla de historias y demasiado lo de los cameos, hacen que la película le falte consistencia y alma, algo que sí tienen sus anteriores trabajos. La factura visual es increíble, como siempre en el cineasta, pero no hay mucho donde asirse en lo narrativo. Rodada en Angulema, Francia, para Wes Anderson es su manera de mostrar el amor que siente por el periodismo, eso decía el director, sobre todo por la revista The New Yorker, cuyo estilo en las portadas trata de imitar The French Dispacht.