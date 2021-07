'Sycorax', el corto gallego que da voz a las brujas de Shakespeare

La historia de la literatura está plagada de personajes femeninos que carecen de voz. La Odisea y La Ilíada, obras fundacionales de la narrativa universal, dejaron a las mujeres a un lado, para centrarse en los hombres, los héroes que salvarían a Grecia y que fundarían las bases del comportamiento moderno. De un tiempo a esta parte el feminismo ha tratado de dar voz a esos personajes silenciados, como Penélope, la mujer que teje y deshace lo tejido para no ser infiel al marido ausente, o como Circe, bautizada como la bruja.

De todo este cambio da cuenta Odiseicas, un interesante ensayo de Carmen Estrada que pone en primer plano a las mujeres de Homero. También Shakespeare usó el concepto de bruja para silenciar y envilecer a personajes femeninos. Lo hizo en La Tempestad, donde Calibán y otros hombres hablaban de su madre, Sycorax, como una bruja. Por supuesto Sycorax apenas tiene una línea de diálogo.

El cineasta gallego Lois Patiño se aleja de la temática de sus largometrajes anteriores, Costa da Morte y Lúa Vermella, para encontrar la voz de esta mujer en Sycorax, un cortometraje que firma junto al director argentino Matías Piñeiro y que acaba de estrenarse en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Los dos cineastas comenzaron a realizar el proyecto casi como un experimento siguiendo el ensayo de la pensadora feminista Silvia Federicci titulado precisamente Calibán y la bruja, y uno de los mejores ensayos que aúna pensamiento marxista, feminismo y anticolonialismo. Para Federicci, Calibán es un rebelde anticolonial, tal y como lo dibujó Shakespeare, pero también un símbolo del proletariado y de la resistencia al capitalismo. La bruja se encuentra confinada a un segundo plano, sin embargo, ella la ubica en el centro de la escena. Lo mismo que estos dos directores que imaginan en su cortometraje qué diría Sycorax si alguien la hubiera dejado hablar.

Sycorax es la hereje, es la curandera, es la esposa desobediente, es la mujer que quiere vivir sola, la mujer trans, la mujer que no sigue las pautas, las mujeres del mundo rural que cargan con el trabajo y el peso de la tradición. Sycorax son todas las mujeres invisibilizadas y silenciadas por el patriarcado que ahora pueden hablar.

¿Qué supone venir a Cannes para un cineasta?

Tanto para la productora, Beli Martínez, como para Matías Piñeiro como para mí es la primera vez en el festival. todos aspiramos a estar alguna vez en la vida aquí. Así que es una alegría. Estamos muy ilusionados.

Es un cortometraje realizado a cuatro manos, con Matías Piñeiro, ¿cómo surge esta dupla y qué se lleva Sycorax del trabajo de ambos?

Lois Patiño: Matías y yo hemos ido coincidiendo en nuestras trayectorias en distintos festivales. Coincidimos por primera vez en Buenos Aires, luego en Locarno y Nueva York. Se fue generando una amistad y nos apeteció esta colaboración que nos permite crecer como cineastas y explorar territorios que no están en nuestra hoja de ruta pero sabemos que van a alimentar nuestro cine cuando nos separemos. Yo, en lo metanarrativo, los personajes, el teatro... lo voy a tener metabolizado por completo, y en el caso de Matías, el paisaje, el silencio...

Matías Piñeiro: Trabajar otros ritmos, pausar, la distancia... Trabajo mucho la idea de variación, como que me es muy necesario continuar ciertas cosas pero también modificarlas, cambiarlas. Acercarme al cine de Lois es un trenzado de muchos años y una voluntad de repensarse, de pensar el lugar de uno desde el otro. Eso que, a priori, parece tan lejano, si uno le agrega tiempo y reflexión pasa a ser muy continuo. Ahí aparece la idea de la continuidad que varía. Eso es lo que pasó en nuestro vínculo de amistad y cinematográfico, ahora no me parece tan raro el silencio, la distancia, así es como está ya internalizado en cada uno.

En tus dos películas anteriores habías explorado la identidad gallega y ahora saltas a Shakespeare, a las Azores, al acento argentino... ¿qué hay de esa identidad en este nuevo proyecto?

En mis dos largometrajes, Costa da Morte y Lúa Vermella, he trabajado por la identidad cultural de Galicia, pero luego tengo muchos cortometrajes donde he explorado otros territorios. Aquí, sobre todo, al fundirse las obsesiones de Matías con las mías, parte de una cuestión relacionada con el paisaje, un paisaje animado, con la idea de contemplación que también está en mi trabajo, con una reflexión sobre el teatro y la obra de Shakespeare que está en la obra de Matías. Ahí es donde convergíamos. Luego nos vamos a las Azores porque La Tempestad transcurre en una isla, y queríamos la sensación de estar en una isla nosotros mismos para impregnarnos más. También necesitamos mucho cambio atmosférico, porque después de este corto, la continuación es hacer un largo sobre el personaje de Ariel, que se basa en la lluvia y la tormenta.

¿De dónde nace la voluntad de reescribir o revisionar un texto clásico y cómo se llega a un punto de encuentro?

Lois Patiño: Matías viene reflexionando en sus largometrajes sobre los personajes femeninos de las comedias de Shakespeare, cuando decidimos trabajar juntos, propuso esta obra. La tempestad es la obra con más presencia de la naturaleza, de las atmósferas, los espíritus, era un texto donde podía encontrar muchos elementos de afinidad. Y aparece de nuevo lo metanarrativo, los roles femeninos como Sycorax en el corto, en el largo que estamos preparando el personaje de Ariel, que es más un espíritu asexuado, a veces se representa como hombre, otras como mujer, un personaje hermafrodita.

Matías Piñeiro: Yo si me acerco a Shakespeare no es por el lado del teatro, sino como lector. No soy actor ni director de teatro, pero como lector 'La tempestad' aporta ese problema, cómo represento el espacio, es un personaje más, los elementos de la naturaleza son un personaje más. Ahí me resultó natural trabajar con Lois en lugar de con 'Mucho ruido y pocas nueces'. Así podíamos crear una visión de los dos juntos.

Está también la revisión de los personajes femeninos, en una posición secundaria en la literatura y que ahora empiezan a tener voz, ¿esa era la intención de centrar el corto en Sycorax, madre de Calibán?

Este proyecto nace de un largometraje sobre el personaje de Ariel. Luego hicimos el corto para ver qué salía de la fusión de ambos, por no lanzarnos al vacío directamente. Ahí vimos un capítulo de La Tempestad de Shakespeare, una precuela en la obra que es la historia de Sycorax, la madre de Calibán. Un personaje que no tiene voz y solo se sabe de ella lo que dicen de ella, sobre todo hombres que la dibujan como una bruja mala, vieja y encorvada.

¿Cuánto le debéis a Silvia Federicci?

Leímos a Silvia Federicci en Calibán y la bruja, donde analiza la relación entre colonialismo y la caza de brujas y cómo ambas cosas caminan a la par en la historia como elementos de dominación sobre otro. El salvaje en términos de colonialismo, la bruja en términos de mujeres. Animalizar o denominar a los malos como una manera de dominación. La tempestad toca estos dos temas. Nosotros lo que hicimos fue poner en tela de juicio lo que dicen estos hombres de la bruja y pensar qué podría decir Sycorax si tuviera voz.

Volviendo a lo que supone estar en Cannes, en un festival de esta categoría, ¿qué os va a aportar? ¿poder desarrollar el largo?

Espero que nos ayude a completar la financiación. Ahora mismo tenemos ayuda gallega y nos gustaría completarla con Portugal. Esperemos que el hecho de estar en Cannes dé confianza al comité para recibir más ayudas y financiación.

Últimamente los directores gallegos suelen gustar aquí, después de Oliver Laxe, llegas tú...

Los gallegos, como no va a gustar el cine de Oliver Laxe que es incuestionable, es un ovni, un cineasta en sí mismo. Hemos encontrado una rendija y ojalá se mantenga y podamos acompañar más gallegos a Oliver en esta aventura.