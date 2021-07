'The Crown', Kate Winslet y Ted Lasso, grandes favoritos a los Emmy

Las series nos salvaron el confinamiento y se conviertieron en el centro de entretenimiento durante el encierro de la pandemia. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming tenían en cartera numerosas ficciones que pudieron ir sacando y acapararon los premios Emmy del pasado año. Sin embargo, a partir del otoño los retrasos en la producción y el aplazamiento de rodajes han hecho mella en algunas compañías, cuyo calendario de estrenos y elegibilidad para los galardones de la Academia de Televisión se ha visto trastocado. Es el caso de 'Succession', serie dramática vencedora de la pasada edición que tiene previsto volver a finales de este año.

Con ese panorama, en esta edición de los Emmy conviven producciones que ya nos resultan lejanas, como 'Gambito de dama', con otro fenómenos de este año, como 'Mare of Easttown' y 'Bruja Escarlata y Visión'. Aunque las miniseries reúnen la terna de más nivel, la categoría reina sigue siendo la de drama. 'The Crown' parte como gran favorita con 24 candidaturas, con casi todos sus actores nominados -Olivia Colman, Emma Corrin y Josh O'Connor, y 'The Mandalorian', la serie del universo Star Wars, repite nominación también con 24 candidaturas, muchas de ellas en los apartados técnicos. Completan la lista veteranas como 'El cuento de la criada', 'Pose' o 'This is us' y novedades como 'Los Bridgerton', 'Lovecraft country' o 'The Boys'.

En comedia, Apple TV+ se hace fuerte con 'Ted Lasso', serie sensación y revelación, frente a muchas producciones de Netflix, como 'Emily in Paris', 'El método Kominsky' o 'Cobra Kai'. También se cuela una de las apuestas de HBO Max, 'The flight Attendant', una de las fijas, 'Black-ish', y series no estrenada aún en España, como 'Hacks' y 'Pen15'.

Y en miniserie, nadie se atreve a predecir quién saldrá victoriosa en una lista variada en la que compiten los proyectos más aclamados por la crítica. El fenómeno 'Gambito de Dama', de Anna Taylor-Joy, llega deshinchado al ser un estreno del año pasado frente a la primera serie de Marvel para Disney+, la ingeniosa 'Bruja Escarlata y Visión', el aplaudido drama de Kate Winslet, 'Mare of Easttown', y la primera producción para televisión de Barry Jenkins, 'El ferrocarril subterráneo'. La lista la completa una dramedia de capítulos de media hora que fue la sensación de 2020 y los Globos de Oro dejaron fuera, 'Podría destruirte', la serie de Michaela Coel sobre el consentimiento sexual.

La 73 edición de los Emmy se celebrará el domingo 19 de septiembre en una gala presencial tras tener que adaptarse el año pasado a una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus.

Mejor serie dramática

The Crown

The Mandalorian

The Boys

Pose

This is us

Los Bridgerton

El cuento de la criada

Lovecraft country

Mejor serie de comedia

Black-ish

Cobra kai

Emily in Paris

The flight attendant

Hacks

El método Kominsky

PEN15

Ted Lasso

Mejor miniserie

Podría destruirte

Mare of Easttown

Gambito de dama

El ferrocarril subterráneo

Bruja Escarlata y Visión

Mejor actor de drama

Sterling K. Brown por This is us

Jonathan Majors por Lovecraft country

Josh O'Connor por The Crown

Regé Jean-Page por Bridgerton

Billy Porter por Pose

Matthew Perry por Perry Mason

Mejor actriz de drama

Uzo Aduba por En terapia

Olivia Colman por The Crown

Emma Corrin por The Crown

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

MJ Rodriguez por Pose

Jurnee Smollett por Lovecraft country

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Michael Douglas por El método Kominsky

William H. Macy por Shameless

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Kenan Thompson por Kenan

Mejor actriz de comedia

Aidy Bryant por Shrill

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Allison Janney por Mom

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Mejor actor de miniserie o película para TV

Paul Bettany por WandaVision

Hugh Grant por The Undoing

Ewan McGregor por Halston

Lin-Manuel Miranda por Hamilton

Leslie Odom Jr. por Hamilton

Mejor actriz de miniserie o película para TV

Michaela Coel por Podría destruirte

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Vision

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama



Kate Winslet por Mare of Easttown

