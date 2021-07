Iván Redondo es uno de los personajes de la vida pública española que mejor ha entendido y cómo se potencia una marca personal: negándose a tenerla mientras la cultivas en privado, fomentando el silencio y el misterio mientras publicitas tu leyenda. Hoy se publica un encuentro estupendo que tuvo Redondo con el periodista de 'El Mundo' Antonio Lucas. En el artículo habla en eslóganes porque entiende que es la mejor manera de no decir nada pero dejar ver que lo puede decir todo. Su mejor frase es que su ideología es su generación, pero España acumula dos generaciones perdidas. No la de Redondo ni la mía, sino las posteriores. Perdidas porque el país para ellos se perdió en algún momento: sin empleo o con empleo precario, sin piso o con piso precario. La generación no es la ideología de nadie. Pedro Sánchez tampoco es la ideología de nadie. Pero aunque la flecha no acierte, bueno es saber dónde hay que apuntar.