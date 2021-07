Lo que dicen los grafólogos sobre la letra de Iván Redondo: "No es improvisada"

Ocho líneas y una firma. Así se despedía Iván Redondo de su puesto como jefe de Gabinete del Gobierno. La nota ha dado mucho que hablar, no solo por su contenido, sino por una redacción algo precaria para un licenciado en Comunicación. Pero si algo ha llamado la atención es la caligrafía de esta carta de despedida.

Parece que Iván Redondo escribió la carta mientras se tiraba por el barranco. pic.twitter.com/M5BFFqn8jj — Tess (@undosytess) July 10, 2021

Carlos Rodríguez del Instituto de Psicografología y Peritación se asoma a La Ventana para darnos las claves de qué se esconde en la caligrafía de la carta de despedida de ex jefe de Gabinete.

Las mayúsculas, la firma y la composición del texto

Tal y como afirma el grafólogo, aunque la nota a simple vista parece descuidada e improvisada, “analizándola se ve que está estudiada”. En cuanto al uso de las mayúsculas, Rodríguez da varias explicaciones como ofrecer “cierta claridad”, pero también indica cierto sentimiento de “importancia” ya que la letra es más grande. Y, sobre todo, resalta que el uso de mayúsculas es una manera de “esconderse, de ponerse un parapeto”.

“Lo que más me ha llamado la atención es el uso de mayúsculas también en la firma”, reconoce el experto en Psicografología. Además, destaca la composición del texto, “lo ejecuta dejando un hueco para la firma, que por un orden lógico entendemos que la hizo al final”, afirma Rodríguez. Por otro lado, la firma contiene “una pequeña rubrica inicial que soporta el rastro de la grafía”. Todo ello parece indicar que es una persona “dada a la planificación”.

Pero su firma también indica “búsqueda de la originalidad y jovialidad”. Al tratarse de una firma en “dos planos” (el nombre se encuentra separado del apellido).

Los trazos

Otro de los indicativos de que es una nota planificada, según analiza el experto, son los trazos de las letras, especialmente las íes y las aes. El remate de las íes y las aes triangulares suelen darse en “personas que piensan mucho las cosas” y también como un indicador de “precisión”.

Además, aunque se ve que es una “escritura veloz y no se pierde en los detalles, todas las letras están completas —sentencia el experto— es muy vertical, no se expresa de una manera afectiva, prioriza a lo racional. No pierde la parte espontanea con las formas ortográficas”

Aunque la grafología tiene fama de pseudociencia, la realidad es que es una herramienta “al servicio de la psicología para hacer perfiles” y cada vez más habitual en el ámbito judicial. Tal y como afirma Carlos Rodríguez: “No solo escribimos con la mano, sino con el cerebro”.