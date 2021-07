El Colegio de Farmacéuticos, sobre la venta libre de test: "A veces vamos detrás de los acontecimientos"

Los test de autodiagnóstico de la COVID-19 serán vendidos en las farmacias sin prescripción médica, tal y como anunció este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El objetivo, identificar de manera más sencilla los positivos sospechosos y así poder tomar medidas con más datos. Para Jesús Aguilar, presidente del Colegio de Farmacéuticos, según ha explicado a Pedro Blanco en 'Hoy por Hoy', es "un buen movimiento para toda la ciudadanía. Es la parte importante. Nosotros desde que empezó la pandemia hemos estado de manera constante ofreciendo a la administración ese punto de apoyo de las oficinas de farmacias".

Aguilar ha insistido que es algo en lo que llevan tiempo insistiendo: "Llevábamos reclamándolo muchos meses. Pensábamos que se podía ayudar mucho a la pandemia, a lidiar con toda esta situación en la que vivimos y los test de diagnóstico son parte importante".

Aguilar incide en la necesidad de comunicar bien los positivos

"Nosotros nos hemos ofrecido a la Administración, y ahora es lo que va a tocar cuando el Consejo de Ministros lo apruebe el día 20, que las comunidades autónomas decidan cómo quieran hacerlo. Nosotros hemos ofrecido al ciudadano un acompañamiento a la hora de realizar este test. Lo que tenemos que hacer es ayudar al ciudadanos a poder realizarlo con todas las explicaciones", explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos.

Explica que es crucial, además de la venta libre, tener una buena comunicación: "La parte importante es el conocimiento de cuando una persona sea positiva. Esa persona que es positiva tiene que entrar dentro del Sistema de Salud. Podemos hacer muchos test pero si al final el conocimiento no es que se haga de manera pública, todos los ciudadanos tendríamos un problema".

Todavía faltan mejoras pese a la venta libre de test

Ante la pregunta sobre si las farmacias están conectadas en una Red Pública de Vigilancia de la pandemia, Aguilar desvela que no: "En estos momentos solo estamos a través de la receta electrónica pero habría que crear un sistema que no sería complicado. Esto ya es una función que cada comunidad autónoma lo hace de una manera determinada. Es el momento en el que decidan cómo hacerlo".

Por eso, aunque no falta mucho que mejorar "para lo que es la venta libre", sí para ir todos sincronizados y de la mano: "Para lo que es un acompañamiento del ciudadano a la hora de hacer las cosas de una manera ordenada y lógica, creemos que es el momento de esa apuesta. Hay comunidades que han empezado a trabajar sobre este tema y para el día 20 ya habrá decidido distintas decisiones. Algunas veces tenemos la sensación de ir detrás de los acontecimientos".

En cuanto el precio, reconoce que esa parte no la sabe. "Son muy accesibles, pero no sé el precio, nada que ver con test que se están haciendo por distintos canales", explica. "Yo haría un llamamiento a los ciudadanos de que son test aprobados por la Agencia Española del Medicamento y que han pasado todos los controles. No todo vale, y en la salud mucho menos. Que los adquieran por los sistemas públicos y por los sistemas que están legalizados", finaliza.