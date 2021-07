El alegato de Santiago Segura en defensa de las salas de cine y el momento que más odia de las promociones

Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra fue la película española más taquillera en 2020. La comedia dirigida y protagonizada por Santiago Segura llegaba a los cines cuando las grandes productoras no se atrevieron a hacerlo y recaudaba cerca de 13 millones de euros para convertirse en uno de los proyectos más exitosos del director nacido en Carabanchel. Apenas un año más tarde, Segura vuelve a la carga con A todo tren. Destino Asturias.

Aprovechando que se encuentra en plena promoción de la película, Segura ha visitado el estudio de Hoy por Hoy para hablar con Pedro Blanco sobre la película. Pero no solo eso. Entre otras cosas, ambos han charlado sobre el éxito de Padre no hay más que uno 2 y sobre la decisión de las grandes productoras de retrasar el estreno de sus películas un año o incluso compartirlas con las distintas plataformas de vídeo en streaming.

"A mí me hace feliz ver a gente sonriendo": el alegato de Santiago Segura en favor del cine tradicional

Después de ser preguntado sobre el hecho de que varias productoras hayan decidido lanzar sus estrenos en sus respectivas plataformas de vídeo en streaming, Santiago Segura reconoce que no le parece mal. Sin embargo, lamenta que pueda ser muy dañino para el cine porque, de repente, aparece un nuevo rival en el horizonte: "Ya tienes más opciones y el mismo día del estreno puedes preferir pedir una pizza y comprar la película en la plataforma para verla en casa".

Un nuevo escenario que, bajo su punto de vista, puede provocar que los cines se resientan. Sin embargo, el actor reconoce que el sigue siendo un romántico de los cines: "Me encantan las plataformas también, pero la experiencia de ver una comedia o del terror en una sala oscura, de alguna forma es diferente. He visto muchas comedias y sonrío pero, si la veo en el cine, esa risa se contagia. La risa es contagiosa. A mí me hace feliz ver a gente sonriendo".

Santiago Segura revela lo que más odia de las promociones de sus películas

Por otro lado, Pedro Blanco ha querido conocer las cosas que odia Santiago Segura en una nueva sección que recupera del año pasado. Dado que estaban hablando sobre la promoción de la película, el actor y director reconoce que odia los titulares tendenciosos: "Entiendo que la cosa vaya por el clic, pero si ese titular ese no representa lo que yo he dicho ni lo que yo pienso, ¿para qué lo pones?".

Unas declaraciones que llegan apenas unos días después de que otras que causaron un gran revuelo en Internet en las que consideraba que le daba "miedo" que a día de hoy "algunos intentarían prohibir Torrente" por su contenido: "Toda la vida he odiado la censura y ahora vivimos en una maravillosa democracia donde no hay censura y, de alguna forma, a veces nos autocensuramos porque tenemos miedo a la exclusión social, a que no nos entiendan. Me da pena porque creo que ha habido unos años muy buenos de... libertad".