"¿A la mujer se le tiene que abrir la puerta para que pase ella primero?"

"El reto definitivo", así es como define Patricia Soley su tarea para esta temporada: Enseñar feminismo a Marco Antonio.

En esta primera lección se atreve con el esencialismo y el construccionismo, intentado que MarcoAn entienda que no existe una sola forma de ser hombre o de ser mujer.

Por sorpresa de muchos, Marco Antonio apunta manera des de la primera lección asegurando: "quiero salir de este curso entendiendo lo que es el feminismo".

Gracias a Soley, Marco Antonio descubre que su masculinidad viene por una construcción social y reconoce: "He vivido encorsetado y tú me has abierto los ojos".



La socióloga ve con buenos ojos esta primera lección ya la considera muy fructífera, una visión que también comparte Marco Antonio que asegura que venía un poco asustado, pero que finalmente le ha gustado este curso de feminismo.