Así se compra y se vende una película en Cannes

Cada año, Cannes se transforma en un centro de negocios internacional. Es una de las grandes bazas de este festival de cine, el primero del mundo, que tiene uno de los mercados cinematográficos más importantes para la industria mundial. En los exteriores de la Croisette, fotógrafos y famosos posan en el photocall y en la alfombra roja mostrando el glamur, una de las señas de identidad del certamen. Dentro, periodistas, críticos y cinéfilos ven las películas por primera vez, esas que marcarán la temporada de cine. Y en el sótano está el verdadero negocio.

Kilómetros de pabellones, mesas, puestos de países y empresas que promocionan sus películas y series. Es la oportunidad para reunirse los profesionales, negociar, impulsar nuevos proyectos o de lograr coproducciones entre países. El Marché du Film, así se le conoce, es la cita más importante del año para la industria del cine y el punto de encuentro de más de 12.5000 profesionales, 1687 de los cuales son compradores, que representan a un total de 5518 sociedades y unas 4000 películas. Este año, la particularidad es que una parte se podía seguir online, y esa parte ha tenido 10.000 acreditados, según los organizadores. "Las acreditaciones se reparte un 50 por ciento de manera presencial y un 50 online", ha precisado Jérôme Paillard, el director ejecutivo del mercado. "El sentimiento general es de felicidad de volver a encontrarse, de hablar de proyectos y del futuro. Ha sido un buen comienzo", añadía en la revista Le Film français.

La gran mayoría de las películas que se negocian en Cannes están fuera de la selección oficial del festival, pero el hecho de que un largometraje entre en esa lista es considerado una bendición para su futuro comercial. Estar en Cannes significa mayor difusión de una película, un sello de calidad y ganar premio todavía más. Uno de los títulos que están en competición este año es Titane, la segunda película de la joven directora francesa Julia Ducournau, que compite por la Palma de Oro. En España la ha adquirido la distribuidora Caramel Films, y se encargará de estrenarla en cines.

"Ahora mismo la búsqueda de películas es compleja, tras este año tan difícil, después de la pandemia que todo va a cambiar. Un momento muy tenso para las salas y Cannes nos demuestra lo importante que es apoyar las salas de cine, porque son la garantía de nuestra diversidas", explica Nadia López, directora de comunicación y socia de Caramel. "Hemos visto películas que van a ser muy importantes este año, que van a estar en los Oscar, en los premios europeos, en los festivales españoles. Para nosotros, Titane es la película del año", explicaba.

El clima de postpandemia afecta y mucho a esta edición del mercado, mucho más vacío y solitario que en ediciones anteriores, ya que muchas reuniones se están haciendo por Zoom o en espacios al aire libre fuera del recinto. En un año normal, no hay día que no tenga menos de 20 reuniones. Sin embargo, este año el día que más tengo son ocho. Es todo diferente. Cannes es el más importante para hacer negocios y hay que estar aquí", cuenta José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián.

Y en medio de tanta gente, todos tienen un objetivo común, encontrar la película del año. "Lo que buscamos nosotros y todos los distribuidores es encontrar una película con la que devolver las ganas de ir al cine a la gente, que vuelva a evadirse, a emocionarse, a reflexionar, a vivir otras vidas", añadía Nadia López.Titane ha sido lo que se conoce como precompra. Es decir, se lee el guion y se adquiere la película. Algo que ya ocurrió con Parásitos, cuando La Ventura se la quedó tras leer el guion y teniendo en cuenta que Bong Joon Ho era ya un director querido entre los cinéfilos.

¿Es posible comprar a buen precio en estos momentos? "Con la democratización de los contenidos audiovisuales, que ha llegado con las platagormas, hay una oferta abrumadora de material audiovisual y eso hace que la gente pierda un poco la necesidad de un producto. Antes había más posibilidades de esos pelotazos de películas pequeñas. Ahora no es tan fácil, ya hay que pagar más por las películas. Lo que funciona en cines son cosas más preconcebidas, que algo más espontáneo", explica la distribuidora Caramel.

El precio es el secreto mejor guardado, al menos entre los españoles. En el caso del cine Francés, publican lo que cuestan las películas. Es difícil hacerse una idea viendo los precios en Francia, porque cada país tiene unos precios establecidos. "Depende del mercado, de las taquillas. Por ejemplo, en cada país la situación está de una manera y los vendedores utilizan ese baremo para poner un precio diferente. No es solo lo que pagas, sino lo que llamamos el mínimo garantizado, proque luego hay que invertir en publicidad, márquetin, etc.".

Cuando quedan tres días de competición en Cannes, hay todavía películas de sección oficial que no tienen comprador en España. Por ejemplo, Les Olympiades, lo nuevo del francés Jacques Audiard, en blanco y negro, todavía no tiene distribución en nuestro país y es una de las películas más eperadas en Cannes, de un director que ha ganado ya en otra ocasión la Palma de Oro. Lo mismo con Drive my car, la película favorita de la crítica, dirigida por el japonés Hamaguchi. O Les intranquiles de Joaquim Lafosse.

También ha debutado en el mercado la recién creada Elástica, una distribuidora nueva que ha surgido en España y que tiene nada menos que la película de inauguración de Cannes, Annette, de Leos Carax, además de la película española que está aquí en una sección paralela, Libertad, de Clara Roquet, junto con la distribuidora Avalon. "El hecho de estar aquí ya te permite viajar durante todo el año a otros festivales, con los que ya está apalabrado el estreno. Eso supone nuevos públicos y mercados y que la prensa internacional te haga caso", nos contaba la directora catalana.

En Cannes también se compran películas que irán a otros festivales, como Venecia o Sebastián? "Este año ya venidos con casi toda la programación cerradas, otros años veníamos con menos y veíamos mucho más para nuestras secciones. Venimos también a saludar a gente, a hacer gestiones, de que vengan a San Sebastián", explica José Luis Rebordinos. Por aquí está también Javier Ángulo, director de la Seminci, un festival que suele encontrar películas que pasan más desapercibidas por la prensa y que en Seminci suelen ganar. Por ejemplo, Los caballos de Dios, una película que estuvo en Cannes en una sección paralela hace unos años y que acabó ganando la Espiga de Oro. Un director, el marroquí Nabil Ayouch que este año compite en sección oficial y cuya película sigue sin tener asegurada la llega a las salas españolas.

No solo hay empresas privadas interesadas en Cannes, también organismos públicos. Cada país tiene una delegación. España estuvo años sin venir, los años del PP. Volvió con Guirao hace dos ediciones y este año vuelve a tener un puesto el ICAA. "Lo que hacemos es apoyar a los profesionales, empresas y creadores españoles, generando espacios de encuentro y de promoción. También para proyectos que están en camino. Hemos organizado un coctel donde invitamos al resto de países para que vean los proyectos y puedan cerrar nuevos negocios. Facilitamos esa cadena de valor", explica Beatriz Navas, directora del Instituto Nacional de Cine.

El ascenso de Netflix, el descenso de las ventas de DVD, con lo que eso conlleva y la huida de los estudios de Hollywood a festivales más amables, como Venecia, ha hecho mella en el mercado francés. "Vamos a tener que convivir todos en este futuro inmediato. De hecho, seguramente en San Sebastián haya películas de Netflix", explica Rebordinos. Navas también considera que las plataformas están aquí y que la situación de Cannes, de no dejar competir a aquellas películas que se estrenan solo en streaming no va a mantenerse mucho tiempo. De momento así está siendo. Todas las películas de la sección oficial a concurso estarán en cines franceses y esperemos que muchas de ellas en los cines españoles.