Margarita Robles lamenta que el Tribunal Constitucional entre en "elucubraciones doctrinales"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pasa esta mañana por los micrófonos de la SER. Robles ha reconocido este lunes el "honor y orgullo" que le produce seguir en el cargo tras la remodelación del Gobierno y ha garantizado que su único objetivo es trabajar para que "España sea cada día mejor".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido este miércoles en su comparecencia en La Moncloa en que el Gobierno respeta, pero "no comparte", la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma de la pandemia, que el Gobierno decretó ajustándose a la legalidad de la Carta Magna.

"Hoy es un día muy importante para recordar a las víctimas y a todos los profesionales generosos. España debe poner esto en nuestro haber y no tirarnos los trastros a la cabeza. Debemos de estar todos unidos".

"Máximo respecto al TC. Conozco a todos los magistrados, algunos son amigos. Yo fui autoridad delegada durate el estado de alarma. No podemos olvidar esos momentos tan terribles. El Gobierno hizo lo que tenía que hacer: el confinamiento. El TC sí se pronunció el 30 de abril el año pasado y dijo que la única forma de salvar vidas era un confinamiento e incluso dijo que en el año 81 el legislador no tenía forma de avistar la pandemia. El TC ya reconocía que el confinamiento era la única forma de salvar vidas. Y pone en valor la declaración del estado de alarma porque dice que se trata de un tema sanitario. En este auto no cuestiona ni que pueda ser inconstitucional".

"El Gobierno hizo lo que tenía que hacer y actuó según la legalidad. Responde a elucubraciones doctrinales. Está claro que el TC ha estado dividido. Jurídicamente es un debate doctrinal. Me duele que el TC haya entrado en ese debate que es respetable, lo entiendo. Pero me duele que el TC haya estado con filtraciones durante todo este tiempo".

"Me siento muy orgullosa del trabajo que se hizo. Los debates doctrinales están muy bien, pero quizá no deberían ponerse en la sentencia".

"No me atrevo a hacer valoraciones, pero cuando uno está en el TC debe de tener un sentido de estado".

"Sembrar estos debates lo respeto, pero no lo comparto".