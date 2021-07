Pijos franceses, lo nuevo de Hong Sang-Soo y un culebrón irlandés

Bajo la dirección de John Patrick Shanley llega a los cines 'Una canción irlandesa', la adaptación del musical estrenado en Broadway que se ambienta en una Irlanda rural de paisajes bucólicos.

Emily Blunt y Jamie Dornan dan vida a los dos granjeros que protagonizan el filme. Rosemary, vecina de Anthony desde la infancia, lleva toda una vida esperando que este le mande una señal, por ínfima que sea, de que su amor por él es correspondido. Sin embargo, la vida de Anthony da un giro cuando su padre decide dejar en herencia la granja a un sobrino estadounidense.

La película aborda la relación entre los personajes además de la relación de estos con su espacio, con sus raíces. El apego a la familia junto a lo rural, son dos de los elementos principales que impregnan la obra.

Desde Francia llega otra propuesta: una nueva cinta de autor, esta vez firmada por Marc Fitoussi, que lleva el bestseller de Karin Alvtegen, 'Engaño', a la gran pantalla. 'Las apariencias' narra la sofisticada vida de una familia francesa de clase alta que reside en Viena, cuna de la música clásica y del esplendor cultural.

El matrimonio Monlibert, interpretado por la maravillosa Karin Viard y Benjamin Biolay, se codea con la alta burguesía austriaca-francesa. Ella dirige la Biblioteca del Instituto Francés y él es un director de orquesta de gran renombre. Cuando Eve descubre que su marido le es infiel con la maestra de su hijo comienza un proceso de investigación clandestina donde la protagonista controla la correspondencia entre los amantes para tratar de separarlos y así evitar que el círculo cercano descubra la verdad.

El concepto de apariencia se refiere a la careta de los ricos, a esa necesidad de preservar la dignidad ante todo. La imagen de Eve se ve amenazada cuando descubre que su aparente vida de ensueño puede ser destapada ante la élite que la rodea y admira.

Para el público más exquisito aterriza en España 'La mujer que escapó', lo nuevo de Hong Sang-Soo. El director coreano también presenta en el Festival de Cannes 'In front of your face'.

Mujeres que lideran un relato, mujeres que se reúnen, que hablan, que comen, que beben, que recuerdan... 'La mujer que escapó' refleja los distintos encuentros de la protagonista, a la que da vida Kim Min-hee (actriz recurrente en la filmografía del cineasta) con distintas amistades femeninas del pasado.

Durante estos acercamientos, pausados y reflexivos, descubrimos que es la primera vez en cinco años que la protagonista se separa de su marido, el cual se encuentra en un viaje de negocios. Siendo una historia narrada por distintas voces femeninas, los hombres tienen cabida en las conversaciones de las mujeres y cuando aparecen en el cuadro, lo hacen solamente para molestar.