Camila Acosta, la corresponsal de 'ABC' en Cuba liberada: "La policía me amedrentó y me dijo que estaba sola"

La periodista cubana y corresponsal de 'ABC' en la isla caribeña, Camila Acosta, fue detenida el pasado lunes, un día después de las históricas protestas que espontáneamente llenaron las calles. Ahora, cuatro días después, el régimen la ha liberado, pero le siguen acusando de "desórdenes públicos" por haber cubierto las protestas. Responde a las preguntas de Aimar Bretos en Hora 25.

¿Cómo estás?

Bien, gracias.

¿Por qué te detuvieron?

Me detuvieron el lunes 12 de julio sin que me dieran una palabra. Simplemente me metieron para la patrulla. Ese día no me dijeron si se me acusaba de algo. Fue ahora, de desórdenes públicos. A las 48 horas me trasladaron para otra unidad y ahí ya me dijeron que iba a estar en un proceso de investigación que podía durar unos siete días. Yo les dije que había participado en la manifestación como periodista, como reportera y grabé vídeos y entrevistas. Se me acusa de desórdenes públicos.

¿Qué sanción conlleva?

O multa o me llevan a los tribunales y pudiera ser sancionada de tres meses a un año de privación de libertad. Primero intentaron que yo colaborara. Yo les dije que no iba a colaborar en ningún momento con la seguridad del Estado, simplemente me limité a declarar las cosas que ellos me preguntaban relativas al caso que me imputaban. Estaban inmiscuyéndose en cosas, como cuánto cobraba por mi trabajo. Eso llevaría a otra sanción a otra acusación, lo que ellos llaman ser mercenario. Yo me negué a firmar todo documento, menos el acta de liberación. Estaba conociendo historias de cientos de personas que estaban siendo encarceladas por los mismos motivos, así que les dije que me llevaran presa.

¿Está en arresto domiciliario?

Hay patrullas afuera, seguridad del Estado, seguro que cuando vuelva a salir me volverán a detener, aunque me dijeron que sí podría salir para atender cuestiones personales. Yo les dije que si hay una nueva manifestación en Cuba voy a ir a documentar. Ellos intentaron amedrentarme en todo momento y decirme que estaba sola, como que nadie se estaba preocupando por mí y yo sabía que no era cierto.

¿Cómo describirías las protestas del domingo?

Independientemente de que la situación social en Cuba ha sido crítica, esto era algo que el pueblo cubano estaba muchísimo tiempo esperando. Si te das cuenta los reclamos de la gente eran de libertad, de patria y vida y no alimentos o medicina, eso es lo que decía el cubano.