Amós García: "No hay evidencia científica por ahora para poner una tercera dosis de la vacuna"

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER. España ha superado a Estados Unidos en cuanto al porcentaje de población vacunada con pauta completa, según el último informe del Ministerio de Sanidad. A nivel nacional ha subido hasta el 48,4%, mientras que en EEUU está en un 48,2%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Amós García ha explicado que si sigue el ritmo de vacunación actual y no hay un parón en la llegada de viales es factible llegar al objetivo del 70% de la población vacunada para finales de agosto. La duda es si este porcentaje es suficiente para atajar de forma adecuada la pandemia y alcanzar la inmunidad de grupo. En este sentido, el vacunólogo ha explicado que el 70% debe de ser la base a partir de la cual seguir creciendo: "El objetivo siempre es el 70% y luego, ir más allá. Al principio de la campañana fallaba el ritmo de la llegada de vacunas que ahora se ha acelerado. La clave es seguir vacunando y alcanzar cotas de protección más elevadas".

La llegada de la variante Delta hace que sea más necesario ampliar la protección de la población debido a su alta contagiosidad.

¿Por qué hay algunos contagios entre los vacunados?

Los especialistas insisten en que la vacunas no impide que se produzca el contagio, si no que la enfermedad evolucione de forma grave y provoque la muerte. Amós García ha explicado además varias razones por las que hay un tanto por ciento de contagiados entre los vacunados:

Que la persona vacunada con la segunda dosis ya estuviera incubando el virus antes de ponérsela.

Que se haya contagiado entre el intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis, por lo que su inmunización no estaba completada.

Las vacunas tienen una efectividad de entre el 90 y 95%. Fuera de ese porcentaje hay margen para el contagio y la enfermedad.

¿Es necesaria una tercera dosis?

El epidemiólogo asesor de la pandemia en EEUU, Anthony Fauci, ha explicado que aún no hay evidencia científica para recomendar una tercera dosis de vacuna, tal y como apunta Pfizer.

En la misma línea se ha mostrado Amós García: "En una pandemia no puedes decir de este agua no beberé. Por ahora no hay evidencia científica, pero hay que darle recorrido a las vacunas para ver la respuesta. Y tener en cuenta de que si sigue habiendo contagios aparecerán nuevas variantes. Llegado el momento, se podría revacunar solo a vulnerables. En todo caso, hay que esperar".