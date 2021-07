Alberto Jauregui, médico del hospital de Vall d'Hebron: "Nunca había visto unos pulmones así, se deshacían"

Alberto Jauregui, jefe de cirugía torácica y trasplante de Vall d’Hebron, ha salvado la vida de Jordi, el primer paciente trasplantado de pulmón para superar la COVID. En una semana o diez días recibirá el alta, si no hay complicaciones, después de haberse asomado al abismo de la muerte. Cuando el doctor habla de su paciente, suena emocionado: “Jordi está muy bien. Estamos realmente muy contentos por el cambio que ha pegado desde la primera vez, hasta el día de hoy. Ha sido radical. Está feliz y, sobre todo, muy esperanzado”.

La travesía de Jordi

Antes de infectarse, Jordi estaba completamente sano y su historia es muy parecida a otras muchas. Un familiar cercano, en su caso, su suegro, contrajo el virus y él se contagió mientras le cuidaba. No dio síntomas hasta que un día se desplomó en su casa. Le llevaron a un hospital comarcal pero su evolución empeoró hasta tal punto que hubo que trasladarle. Sus pulmones se deterioraron tanto que dejaron de funcionar. La única forma que tenía de seguir transportando oxígeno en su sangre era a través de una máquina.

El doctor se ha sincerado en ‘La Ventana’ declarando: “Nunca, en el tiempo que llevo, había visto unos pulmones así. Estaban completamente desestructurados y eran tan frágiles al tacto que prácticamente se deshacían. Nos asustaba ver esos pulmones”. El trasplante de Jordi duró 9 horas y hubo más de 15 profesionales trabajando en él.

La situación de los trasplantes

Actualmente habría dos tipos de pacientes que requieren de un trasplante. Por un lado, estarían aquellos que se encuentran infectados por el coronavirus y su situación es crítica en la UCI y, por otro, los que más preocupan a los doctores, son los que ya han pasado la enfermedad, pero que tienen secuelas de fibrosis y están con oxígeno en casa.

Para realizar un trasplante se necesita la aprobación del paciente:” Es lo más ético. Deberíamos contar con el consentimiento de la persona involucrada, ya que un trasplante significa que tiene que seguir toda la vida con medicación y mucho seguimiento”. Aunque en los casos más extremos, han tenido que recurrir al permiso de un familiar.

Las alarmas ante este problema surgieron hace más de un año en China, cuando los informes señalaban que se estaban realizando trasplantes. El doctor Jauregui ha señalado: “Hemos visto que, por suerte, en la gran mayoría de los casos, los pulmones se recuperan de forma muy rápida. Aunque en ciertas situaciones, la enfermedad es tan grave, que lo único que queda es trasplantar los pulmones”.

Aún no existe un tratamiento efectivo

No se debe olvidar que todavía no existe ningún tratamiento efectivo:” Estamos tratando la enfermedad con vacunas”. Aún no se conoce el motivo detrás de los contagios. Algunos convivientes han sido afectados duramente por el virus, mientras que otros, no han sido infectados:” El sistema inmune actúa de forma completamente diferente. Nos queda mucho tiempo para terminar de completar las piezas de este puzle” han sido las declaraciones del cirujano.