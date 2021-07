Marwán, sobre 'Mediterráneo': "No sé si es la mejor canción española, pero desde luego es la más importante"

El músico y compositor Marwán (que no Marwan, error habitual con su nombre) comparte la música y las experiencias que han marcado su vida. Pasando de Luis Ramiro y su ‘Relocos y recuerdos’ al clásico ‘My Way’ de Frank Sinatra, Marwán demuestra que en la variedad está el gusto.

Referentes y compañeros

Gracias a su compañero y amigo Luis Ramiro descubrimos que tiene una memoria como la de “un ordenador portátil”. Lo cual nos lo demuestra al recordar los días exactos de conciertos que compartió con compañeros de profesión como Ismael Serrano o Jorge Drexler.

De ambos selecciona dos temas que le acompañan en su vida. De Serrano, que fue su “principal referente musical”, se queda con ‘Vértigo’. “Ese disco (Atrapados en azul) fue el que me motivó para empezar a componer”. Ismael Serrano, también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a su “hermano pequeño”. De Drexler se queda con su ‘Milonga del moro judío”, que reconoce que le tira especialmente por sus raíces palestinas.

Dentro de esta particular playlist también hay sitio para el rap y como no podía ser de otra manera se queda con uno de los raperos patrios por excelencia: Nach. La canción elegida es ‘El idioma de los dioses’ pero también hay hueco para su colaboración ‘5 gramos de resentimiento. Para Marwán que comenzó a escuchar rap a los 13 años, Nach es un referente y reconoce que siempre que suena su música se lanza a corearle.

También hubo un hueco para que su compañero Funambulista compartiera este momento con él. “Ver a mi amigo gozándolo al lado es multiplicar la felicidad”, afirma Diego Cantero sobre compartir escenario con Marwán.

También hubo un espacio para la poesía y su obra ‘Una mujer en la garganta’. El cantautor reconoce que, aunque es “muy cuidadoso con todo lo que escribe”, cuando escribe poesía “le da menos vueltas que cuando compone música”.

El cierre, el maestro: Joaquín Sabina

La canción elegida para despedir esta banda sonora no podía ser otra que ‘Tan joven y tan viejo’, incluso entre músicos tan brillantes como: Stevie Wonder, R.E.M. o Paul McCartney, Marwán decide quedarse con el maestro Sabina. Sobre este directo afirma que es “la cumbre interpretativa de Sabina es esta versión. Me parece lo más emotivo que ha hecho nunca”.