"Hoy me he visto como la Obi-Wan Kenobi de la radio".

Teletransportada del sofá de su casa a los estudios de Radio Barcelona, Gemma Nierga empieza poniéndole los puntos sobre las íes a Ortega: “Yo te lo enseñé todo”, bromea. Y advierte a Cristina García sobre el presentador de Transmite La SER: “Juan Carlos siempre ha sido sabático y caótico. No lo vas a cambiar a esta edad”.

La periodista recuerda sus inicios en la Cadena SER, cuando en 1990 le hicieron el encargo de llenar las noches de radio y su madre le dijo: “Me he sentido tan importante... El nombre que ahora pronuncian los oyentes lo decidí yo”.

Su época al frente de La Ventana la recuerda como “Para enmarcar y para decir: ¡Guau, qué feliz fui en esos años de radio!”. Aunque reconoce que los inicios siempre son difíciles: “10 minutos antes de empezar yo estaba en los baños de la Cadena SER en Madrid llorando porque no quería hacerlo”.

Nierga termina autodespidiéndose: “Me voy a ir porque ya no tengo nada más que contar, me he quedado vacía” y enviando un mensaje a los oyentes de La SER: “Hemos estado juntos en muchísimas ocasiones y les echo de menos”.