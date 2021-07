"¿Para qué fichar a otro si tienes al yerno que cualquier suegro querría?"

El Real Madrid y Carlo Ancelotti tienen muchos frentes abiertos en los despachos, pero no son los únicos, también están en la misma situación el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid con una operación que les incumbe a ambos y que tiene como protagonistas a Antoine Griezmann y Saúl Ñíguez.

Sobre este trueque y la última hora que te hemos contado desde El Larguero, tienen mucho que decir nuestro Sanedrín. Desde "inviable" hasta "pelotazo", así lo califican nuestros comentaristas.

La incertidumbre en la plantilla del Real Madrid

Julio Pulido trata con ironía cómo Florentino Pérez ha llevado la negociación con Raphael Varane y tratando la famosa "fecha de caducidad" que sí se tuvo en cuenta con Sergio Ramos y su renovación, pero que no fue así con el central francés, quien aprece vivir sus últimos momentos como central del club merengue: "Es un buen jugador, pero con un perfil muy distinto a Ramos. Me parece una apuesta muy arriesgada. Es la gran incógnita de este año para el Real Madrid. Esta situación de Varane no ha tenido fecha de caducidad, no como la de Ramos. El tiempo lo pone todo en su sitio".

Talavera prefiere bromear e ironizar poniendo sobre la mesa el nombre de Nacho: "Si tú dices que Nacho es un fenómeno, apuesta por él. ¿Por qué tienes que fichar a un central titular si está Nacho? No tienes por qué hacerlo si tienes al yerno que todo suegro quiere tener en tu equipo"

Un trueque "inviable" entre Barcelona y Atlético de Madrid

Tala: "Económicamente, es inviable el fichaje de Griezmann por el Atlético de Madrid. Se puede dar la paradoja de que el Barcelona pueda seguir pagando el traspaso de Griezmann desde el Atlético a los azulgranas siendo jugador rojiblanco, ya que aún queda por pagar parte del traspaso".

Julio Pulido: "No veo el trueque por ningún lado, esto se trata de un pelotazo. No se denomina trueque esto, las condiciones en las que plantea la operación, el Barça no puede aceptar bajo ninguna condición esta operación. Cambiarlo por Saúl, no percibir ningún beneficio y encima tener que pagar parte de la ficha hace que esta operación sea inviable para el Barcelona, por mucho que tenga una situación apremiante".

Santi Giménez: "El Atlético de Madrid es la vía más rápida pero no la única. Las que quedan son más agresivas y más desagradables, esta era la vía más amistosa y maravillosa. Griezmann está avocado a tener con el Barcelona una relación desagradable".