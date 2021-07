Alejandro Blanco: "Desde Londres el deporte femenino español se ha disparado en éxitos de forma espectacular"

Este viernes se celebrará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para que el evento deportivo más importante de nuestro mundo de comienzo con un año de retraso a causa de la pandemia del coronavirus.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, lidera la expedición española que se encuentra ya en tierras niponas y desde allí atendió este lunes a 'El Larguero'.

¿Se ha hecho muy larga la espera? ¿Se pensaba que no iba a llegar este momento?

"Se ha hecho larga e inquietante. Ha habido mucha incertidumbre muchas veces. Pero es verdad que siempre hemos mantenido la línea de que había Juegos, que había que tener paciencia, que el COVID ha sido una locura en todo el mundo, no olvidemos que han estado 3.000 millones de personas confinadas. El espíritu olímpico y la fuerza de voluntad de querer hacer los Juegos es lo que ha salvado todos los obstáculos y todas las barreras".

¿Qué tal por Tokio? Muchas medidas de seguridad, imagino, ¿no?

"Lo que hemos atravesado es más o menos lo que en cualquier Juegos Olímpicos cuando llegas. Quizás alguna más en el aspecto de que tienes que estar concentrado en los hoteles, pero es cierto que el COVID sigue ahí, no podemos ir alegremente, un contagio no afectaría solo a una persona, afectaría a un grupo. Todas las medidas sanitarias que se tomen, por muy estrictas que sean, son las necesarias para intentar preservar lo más importante en toda la familia olímpica que es la salud".

Lo que tenemos claro es que estos Juegos Olímpicos son atípicos. Hay que sacarlo adelante, con unas condiciones determinadas... pero es lo que hay.

"Estos Juegos son lo que son. Para los deportistas que vienen de hacer campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo... sin público y con las medidas de restricción en los hoteles y en los desplazamientos realmente importantes, este es una más. Es la gran cita, pero es lo que tenemos. Cuando hablamos con los deportistas son los más conscientes de todo, que hay que competir así. No es un espectáculo completo porque para mí falta una parte muy importante que es el público. El calor, el aplauso, la lágrima, la pasión, las sensaciones que te transmiten. Pero bueno, tenemos que pensar que el día 23 se desfila, que salen nuestros abanderados que son los dos mejores del mundo, Mireia y Saúl. A competir y a hacer lo mejor que saben hacer nuestros deportistas que es competir y ganar".

Ya se han dado tres positivos en la Villa Olímpica. Hay que asumir que esto puede ser así, que el virus puede entrar en cualquier lado a pesar de las medidas de seguridad y a partir de ahí hay que cumplir el protocolo.

"Cuando has hecho y estás al tanto de tantos controles, sabes que un positivo puede salir en cualquier momento. Incluso salen falsos positivos. La familia olímpica viene muy controlada, pero puede salir un positivo y el COI tendrá estudiados los distintos planes y las distintas formas de actuación en función de quien sea el positivo, en qué deporte está y qué contagios o qué personas tiene al lado. Creo que tenemos que estar preparados para eso, todos los deportistas y todos los miembros de la familia olímpica. En las familias, en las empresas, sigue saliendo algún positivo. Lo importante es tener controladas las reacciones y ver lo que hay que hacer. Pero yo estoy muy tranquilo porque las medidas que se han tomado antes de llegar aquí han sido verdaderamente espectaculares, hablo ya como presidente del COE, espectaculares, con controles continuos... y esperemos y toquemos madera para que a ningún deportista español le toque un positivo, que le puede tocar como a cualquier deportista del mundo. Que no salga un positivo es una utopía, tenemos que ser realistas: van a salir. Lo importante es que la gente está muy controlada y que a través de la OMS, el comité organizador y el COI tienen todos los planes definidos para saber lo que hay que hacer".

Llevamos una delegación de 321 deportistas, hay 28 de las 33 federaciones con representación española... ¿qué sensaciones tiene el presidente con esa representación?

"Creo que tenemos unas sensaciones muy buenas. Después de Barcelona y Sidney, es el mayor número de deportistas que hemos tenido a lo largo de la historia. Hemos clasificado nueve equipos, somos con Estados Unidos y Australia, por tercera vez, el que más equipos clasifica. Para hacernos una idea, en Europa, el segundo que más tiene es Francia con seis y luego Rusia con cinco. Creo que tenemos grandísimos deportistas en muchos deportes que tienen muchas opciones de medalla. Luego la competición los colocará, pero estos cuatro años largos, muy largos, en las competiciones en las que ha habido, en muchos deportes se ha alcanzado lo más alto del podio. Tenemos que ser realistas, va a ser una competición difícil, incierta, pero dentro de esa situación tan difícil, somos optimistas y pensamos que el deporte español puede hacer un gran papel".

¿Cuál es el mensaje a los deportistas con el coronavirus, porque el resto lo controlan y esto no?

"El deportista no se engaña. Sabe lo que hay y no hace falta mucho tiempo para explicarlo. Ellos ya saben lo que hay, al final, en sus familias y en su entorno puede aparecer un positivo, y ese positivo aquí no sabemos las consecuencias que va a tener. No son exactamente diez días, lo que hay que ver es que nivel de carga tenga ese positivo y en función de ahí y en función del contacto y la gente con la que está al lado, vamos a ver cuales son las consecuencias o decisiones que toma el COI o el comité organizador. Yo creo que aquí sabemos el peligro que hay. El deportista es consciente de que viene a competir, que el coronavirus está pero no puede estar pensando cada segundo en el coronavirus. Viene para ponerse a punto y todos te preguntan cuando compito y contra quien. El espíritu que yo he visto en el avión, una vez más, me deja verdaderamente tranquilo".

En el caso de que en una hipotética final y uno de los dos equipos da positivo, el equipo que perdió contra el que ha dado positivo en la semifinal entraría a jugar la final y habría dos medallas de plata. El equipo que no pueda competir esa final tendría asegurada la plata, por lo que hay un plan alternativo como decía Alejandro Blanco. ¿Parece normal tomar este tipo de medidas, no presidente?

"Sí, parece normal y así es. Por eso decía que hay plan B, C y D, pero sonreía ahora cuando lo explicabas, porque ayer hablaba con algunas de las deportistas de deportes de equipo y me decían 'partido a partido, no hablemos de final'. Es la mentalidad que hay, los deportistas son súper realistas. Saben cuando están bien, cuando no están bien... no podemos estar pensando todo el día en qué va a pasar. Cuatro días antes hemos pasado dos controles y estamos aquí esperando de que no tengamos la mala suerte de que te toque el coronavirus. Sabemos que te puede tocar pero no pensamos en eso".

Este año hay un doble abanderado, un hombre y una mujer. Justo y necesario, ¿verdad?

"Justo y necesario y además refleja muy bien el deporte español. En los últimos Juegos, ha estado más o menos equilibrado. Desde Londres el deporte femenino español se ha disparado en éxitos de una forma espectacular, el tener dos abanderados es una de las mejores decisiones que ha tomado el COI. Además, nuestros abanderados son Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, dos ídolos mundiales en la natación y en el piragüismo, cuatro medallas olímpicas cada uno... llevamos dos abanderados de auténtico lujo".

Todos los años se tira a la piscina con el número de medallas, no fallará este año, ¿no?

"Nosotros analizamos los resultados, los guardamos y el día siguiente de que acaben los Juegos lo abrimos. Este año para mí es mucho más incierto que nunca porque en el 2020, en el año preolímpico, que es el año donde realmente se veía las fuerzas de cada uno, ha habido muy pocas competiciones. Pero soy muy optimista y las posibilidades de medalla son muy numerosas en estos Juegos. Creo que traemos una expedición muy fuerte y que los resultados van a ser muy buenos, lo creo firmemente".

Llamaron la atención las famosas camas de cartón que ha colocado la organización de los JJOO, imagino para que los deportistas no mantengan relaciones sexuales. ¿Entiende este tipo de medidas?

"No sé la respuesta correcta que tengo que dar. Estos Juegos son diferentes a todos los anteriores, primero por el COVID y la posibilidad de mezclarse es mucho más complicada, y segundo, porque a los dos días de terminar la competición tiene que marcharse, con lo cual no hay el relax de después de haber competido tras cuatro años de sufrimiento y de trabajo. Este año a las 48 horas hay que marcharse. Antes va a ser muy complicado porque va a estar todo muy controlado y después queda un día para que todos se vayan a su casa y puedan disfrutar de los Juegos desde los medios de comunicación".

Ha habido otra polémica estos días, la sucedida entre Isaac Viciosa y Mo Katir. A mí desde fuera me ha resultado un tanto desagradable la situación.

"A veces hay situaciones que no controlamos que no nos gustan. He visto correr a Katir en el campeonato de España y me parece que es un deportista extraordinario y es con lo que me quedo. Lo más importante es el respeto y que tenemos un deportista extraordinario y que puede marcar una época en el medio-fondo español. Es más, estuve al acabar la prueba de 1.500 en el campeonato de España, que no ganó, y aceptó de forma muy natural que no había ganado. Es con lo que me quedo".