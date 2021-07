Milky Chance: "Cuidado con las empresas que intentan subirse al carro y fingen que ondean la bandera LGTBI"

Si alguna vez te preguntan por la calle si conoces alguna canción famosa creada por un grupo alemán (¿a quién no le ha pasado?), lo más probable es que no se te ocurra ninguna. A alguna persona se le vendrá a la mente algún tema de grupos como Scorpions o Rammstein y a los amantes de la electrónica quizá se les ocurra mencionar alguna creación de Kraftwerk.

Sin embargo, nos arriesgamos a decir que en los últimos años son muchísimas las personas que se han obsesionado con una canción de un grupo alemán en particular sin saberlo. En 2013, el dúo Milky Chance, formado por el guitarrista y vocalista Clemens Rehbein y el bajista y percusionista Phillip Dausch, lanzaban la pegadiza ‘Stolen Dance’ y la canción se convertía en un éxito inmediato en medio mundo. ¿No te lo crees? Prueba a buscarla en cualquier plataforma. Seguro que no es la primera vez que la escuchas. A día de hoy tiene más de 800 millones de reproducciones en Spotify y más de 700 millones de reproducciones en YouTube.

Ocho años y tres discos después de la canción que les lanzó a la fama y les abrió las puertas de salas de conciertos y festivales de todo el mundo, Milky Chance acaban de publicar ‘Colorado’, su primera canción desde el comienzo de la pandemia. Una pandemia que ha cambiado radicalmente sus rutinas, sus procesos creativos y que les ha llevado a escribir un tema en el que apelan a alejarse de la realidad ante un momento de dolor y tristeza, tal y como cuenta Clemens Rehbein a la Cadena SER desde Berlín.

En esta nueva canción, Milky Chance se aparta de su hasta ahora característica mezcla de folk, rock e inspiración reggae para adentrarse en nuevos sonidos en los que han estado experimentando en los últimos meses de confinamiento en Alemania. “No teníamos gira, no teníamos horario. No teníamos fechas límite y cosas así. Creo que eso ha sido muy bueno para el proceso creativo”, dice el cantante del grupo.

Los orígenes del grupo, el efecto de la pandemia en su música, su nuevo single, la cancelación de su concierto en España para septiembre, la creación de su propia discográfica, la llegada de un cuarto álbum en 2022 o problemas globales como la LGTBIfobia o la crisis medioambiental son algunos de los temas de los que el cantante de Milky Chance ha hablado con la Cadena SER. Así fue la entrevista:

Para quien no os conozca, ¿quiénes son Milky Chance?

R: Milky Chance son dos amigos. Nos conocimos hace ya unos años, 11 o así. Nos conocimos en el instituto, terminamos el instituto y teníamos una banda por aquel entonces. Era una banda de cinco personas y yo tocaba el bajo y él (Phillip) tocaba la guitarra. Era más jazz, R&B… Hacíamos cosas antiguas y clásicas. Terminamos el instituto y dejamos la banda porque todo el mundo estaba haciendo sus cosas. Nosotros seguimos haciendo música y llegamos a grabar nuestro primer álbum ‘Sadnecessary’ en la habitación de mi infancia en la casa de mis padres. Éramos solo nosotros dos. Subimos todo esto a YouTube y después de un tiempo ‘lo petó’ y empezamos a hacer giras, Hemos estado de gira por todo el mundo durante los últimos ocho años casi siempre y hemos lanzado otros dos álbumes. Así que… Aquí estamos.

Ahora habéis publicado ‘Colorado’, vuestro nuevo single. ¿Qué os llevó a componer esta canción en plena pandemia?

R: Compusimos la canción el año pasado en diciembre, en el que Alemania estaba en mitad del segundo confinamiento. Con toda la situación del COVID pasamos mucho tiempo en el estudio de grabación porque no teníamos conciertos. Tuvimos una sesión con otros dos chicos en el estudio de Berlín y estuvimos escribiendo y trabajando en otra canción durante dos días. Era el segundo día y seguíamos trabajando en esa canción. Después de un rato pensamos que no estaba pasando nada. Estábamos bloqueados. Así que me puse en plan ‘vamos a hacer algo diferente, ¿vale?’ Cogí un café, Phillip cogió la guitarra… Todo el mundo estaba tocando algo y entonces a Phillip se le ocurrió el ‘riff’ y a todos nos enganchó al momento. Entonces empecé a tararear “… in Colorado”. Lo dije. Lo tenía. Me encanta el sonido de esa palabra. Colorado. Siempre había querido escribir una canción con esa palabra. La verdad es que solo teníamos esa palabra. Y luego sacamos la primera frase, “me coloco como en Colorado”, que nos pareció graciosa. Después empezamos a escribir toda la historia de la canción alrededor de esa frase. Luego tuvimos el estribillo y después le añadimos ese sentimiento, con el que todos nos podemos identificar y que probablemente todos hemos tenido alguna vez de estar con el corazón roto… Casi de una forma destructiva. Pero entonces, estás como en ese bajón emocional en el que tienes más cosas de las que puedes controlar. Así que solo quieres pasar un buen rato, aunque sea solo una noche con tus amigos y alejarte un poco de la realidad. Como dice la canción, ‘alejar el dolor’. Es decir, es compensarlo básicamente. No siempre es muy duradero, pero es efectivo por un rato. Así que toda la canción tiene ese sentido y no se toma muy en serio a sí misma.

La canción habla de estar en un mal momento y buscar la forma de escapar de la realidad durante un rato. Dices que es algo con lo que podemos identificarnos todos. ¿Qué te hace a ti estar ‘colocado como en Colorado’?

R: (Ríe) Bueno, quiero decir, hay ciertas formas, ya sabes... La vida son altibajos. Es siempre así. Entonces, creo que todo el mundo quiere ‘colocarse’ de vez en cuando, y no me refiero a drogarse, ya sabes. Quiero decir, emocionalmente. Sentirse bien, pasar un buen rato, sentirse cómodo y cosas así. Y eso es un gran, gran ejercicio, diría yo. Creo que eso es lo que todos buscamos: ser feliz al final. Hay muchos momentos que experimentamos en nuestras vidas. Algunos de ellos son súper felices y otros son algo tristes y deprimentes. Es una mezcla de todos estos momentos. Los amigos, las relaciones con otras personas son muy importantes porque somos seres humanos y somos seres sociales. Creo que eso es muy importante. Hablando por mí mismo, también tener un buen entorno social que te apoye y donde sientas que puedes ser tú mismo y estar cómodo. Y eso es muy importante porque, sí, es mejor si realmente tienes gente a tu alrededor con quien ‘colocarte’, ya sabes, porque hacerlo solo es muy, muy deprimente.

La historia del videoclip es diferente. Cuéntame dónde nace la idea de ese hotel tan raro y de todo lo que pasa allí

R: Tuvimos la idea de llevar el humor al vídeo, así que el vídeo no va mucho con la historia de la canción. Solo queríamos mostrar que no nos tomamos demasiado en serio y que únicamente nos gustaba ese tipo de ambiente raro. Teníamos un ambiente divertido, Esa era básicamente la idea. Luego comenzamos a trabajar con el director y teníamos un hotel rarísimo en medio de la nada en Alemania. Parecía como sacado de los años 70. Solía estar dirigido por una pareja de ancianos. El esposo murió y la mujer se quedó allí y todavía vive allí. Entonces cerró el hotel, pero no movió nada. Así que, en realidad, es como un museo en el que en cuanto entras es como si estuvieras viajando atrás en el tiempo. Eso nos gustó mucho. Los años 70 y ese ambiente estilo Cheech y Chong.

‘Colorado’ es vuestro primer single desde que empezó la pandemia. ¿Cómo ha cambiado el COVID vuestro día a día y vuestro proceso creativo?

R: Creo que la mayor diferencia para nosotros ha sido que, después de todos estos años, después de estar siempre de gira todos los años, simplemente nos hemos encontrado en la situación de no tener un horario por delante, así que realmente estábamos como ‘vale, ahora tenemos tiempo’, ¿sabes? Así que empezamos a ir al estudio y realmente me sentí muy, muy, muy liberado, casi como al principio cuando grabamos nuestro primer álbum, nadie nos conocía y solo grabábamos porque nos divertíamos haciéndolo y no teníamos ningún plan con ello. Solo publicarlo a una escala muy pequeña. Así que esta vez sí, no teníamos horario. No teníamos fechas límite y cosas así. Y creo que eso fue muy, muy bueno también para el proceso creativo.

Todo el tiempo, especialmente desde el año pasado, simplemente probamos cosas diferentes, trabajamos junto a otras personas para mirar en una dirección, mirar a la otra dirección… Es decir, evolucionar como músicos. Esa es básicamente la mentalidad que teníamos cuando empezamos a ir al estudio el año pasado, que es realmente emocionante. Y también estar viviendo en Berlín. Me mudé a Berlín el año pasado y Phillip lleva viviendo aquí desde hace casi dos años. Para mí hace ya casi un año. Y también fue muy, muy agradable que estuviéramos en la misma ciudad de nuevo, en Berlín. Quiero decir, durante el confinamiento no tanto, pero Berlín es una ciudad muy vibrante, pasan muchas cosas culturales que también pueden ser muy inspiradoras.

Durante los últimos meses habéis tocado en recintos pequeños, en shows con distanciamiento social… Hasta en un festival virtual. ¿Echas de menos los conciertos y festivales de toda la vida?

R: Sí, totalmente. Quiero decir, me gustó mucho al principio. Disfruté mucho estando en casa porque estar viajando también puede ser un poco agotador después de un tiempo. Así que disfrutamos mucho lo de estar en un único lugar y lo de tener una vida más o menos normal. Pero sí, quiero decir, creo que, especialmente desde las últimas semanas, realmente noto la falta de conciertos en mi vida. Y me he dado cuenta de que estar en el escenario y tocar y disfrutar de la música con el público es realmente como una parte de mí y también de mi personalidad. Es decir, es algo hermoso. Y es muy divertido y nos da mucha energía y placer en la vida. Entonces, sí, seguro, lo echo de menos.

Teníais planeado tocar en España en septiembre pero el festival (Dcode) ha sido cancelado. ¿Volveréis a España? ¿Os gusta tocar aquí?

R: Cuando sea posible volveremos. De inmediato. Sí, nuestro tour manager nos contó hace unos días que el festival se cancelaba otra vez. Fue como ‘no fastidies’. Yo estaba como ‘pero si es en septiembre, ¿por qué lo cancelan ahora? Quizá al ser en esa estación era más fácil, pero sí. Quiero decir, sin duda las cosas serán más fáciles el próximo año, y sí, sin duda volveremos a otros países y ciudades. Tocar en España siempre ha sido muy, muy divertido. Hay siempre un público realmente bueno y muy buena energía. Así que estará en el calendario de la siguiente gira.

Ahora tenéis conciertos en Alemania y después os vais de gira por EEUU. ¿Serán conciertos como los de antes o tendrán restricciones y distanciamiento?

R: En Alemania son solo seis shows y son conciertos con picnic. Ese es el concepto en el que estamos trabajando. Es un espectáculo al aire libre y hay cuatro personas por manta de picnic con mucho espacio entre ellas. Tiene un ambiente al aire libre, pero no habrá tanta gente como de costumbre. Lo hicimos el año pasado una vez en Berlín, así que lo vamos a hacer ahora seis veces en Alemania, lo cual es muy emocionante. Y luego la gira en los Estados Unidos en noviembre, diciembre... Nos han dicho que van a ser conciertos tradicionales en interior. No sé. Creo que en Estados Unidos ese tipo de cosas son muy directos, como la vacunación y eso. Entonces no lo sé. Quiero decir, es dentro de casi medio año. Las cosas pueden cambiar, en ambas direcciones, pero tengo esperanzas, sí. Pero también, en este momento es un poco difícil imaginar tocar delante de 3.000 personas en un recinto cerrado porque esta es nuestra realidad hoy en día. Así que, por esto, viajar por Estados Unidos en noviembre parece casi un sueño. No parece real, ya sabes.

Durante estos meses habéis creado vuestra propia discográfica (Muggelig Records). ¿Por qué habéis decidido ahora ser musicalmente independientes?

R: Ahora que hemos tenido tanto tiempo también hemos pasado mucho tiempo con el núcleo de nuestro equipo y con nuestros managers hablando mucho sobre los últimos años y sobre dónde estamos ahora como banda. También como personalidades en nuestra vida privada. Tener una banda es como dirigir una empresa. Y sí, llegamos al punto en el que pensamos ‘si queremos ser independientes, este es el mejor momento para hacerlo’. Si miramos a los 10 próximos años realmente para nosotros tiene sentido ser independientes. Así que acabamos de tomar esta decisión. Funciona bastante bien, pero también es mucho trabajo. Pero también tienes más... Quiero decir, no tienes más libertad en lo que se refiere a la música. Siempre hemos hecho la música que queríamos. Nadie nos ha obligado a hacer algo o a ir en una cierta dirección, como por ejemplo sobre nuestro estilo. Pero creo que tenemos más libertad en cómo queremos comunicarnos con los fans y en cómo queremos llevar la música a la gente y cosas así. Siento que muchas cosas han cambiado en el negocio de la música durante el último año, el streaming y todo. Y realmente ya no funciona con una gran discográfica que hace todo el marketing. Todas las redes sociales y todos los artistas que hay se hacen el marketing y se promocionan a sí mismos todo el tiempo. Así que tiene sentido adaptar el concepto de negocio y saber qué está pasando.

De cara al futuro, ¿habrá más canciones nuevas este año? ¿Hay un cuarto álbum en camino?

R: Sí, estamos trabajando constantemente en estas cosas, así que sin duda queremos lanzar canciones este año. Y habrá un álbum el año que viene. No sé cuándo será, pero será el año que viene. Tenemos muchas demos en el ordenador, en el estudio y vamos a seguir trabajando en ellas porque queremos terminar todas estas canciones. Sí, habrá algunos nuevos lanzamientos este año, con suerte, y luego habrá un álbum el año que viene.

España ha vivido en los últimos días una movilización masiva en las calles en defensa de los derechos LGTBI tras el asesinato de un joven llamado Samuel, asesinado por un grupo de personas al grito de “maricón”. En Alemania también fue muy sonada la respuesta de la sociedad en el contexto de la Eurocopa 2020 y de la prohibición de la UEFA de que el Allianz Arena reflejara los colores del colectivo LGTBI. ¿Qué opinas sobre todo esto?

R: Creo que hay dos lados. En primer lugar, creo que siempre es muy agradable ver que los problemas sociales consiguen llegar a mucha gente y que todas las personas que formamos nuestra sociedad comiencen a hablar de ello y lo conviertan en un tema de conversación. Pero siento que siempre es muy importante escuchar en primer lugar a las personas de estas comunidades, de estas minorías. Porque al mismo tiempo siento que, especialmente en Internet, en las redes sociales, la gente habla mucho y muy rápido, como si todo el mundo quisiera tener una opinión. Creo que lo más importante es escuchar a estas personas.

También creo que hay que tener cuidado con las empresas. Ya sabes, se pueden intentar subir al carro con temas como este, con los problemas sociales que son tendencia. Ahora a todo el mundo le gusta fingir que ondea la bandera arcoíris y cosas así. Lo cual es bueno por un lado, pero también, ya sabes, puede ser algo… Pueden ser movimientos de imagen, lo cual creo que es un poco peligroso. Pero es bonito verlo.

Es decir, es lo mismo que ocurre con el movimiento ‘Black Lives Matter’, lo mismo con la crisis climática y todos estos temas tan importantes que arrancan conversaciones sociales. Para mí, una buena conversación comienza escuchando a la gente, escuchando a los grupos minoritarios de nuestra sociedad, escuchando lo que tienen que decir y, ya sabes, informarte sabiamente. Y entonces, ya sí, hablar. Esa es mi forma de pensar.

Sois activos defensores de la sostenibilidad y de la protección medioambiental. De hecho, en vuestras giras plantáis un árbol por cada entrada que vendéis. Afirmáis que tratáis de ser medioambientalmente sostenibles como músicos. ¿Por qué es tan importante para vosotros este tema?

R: Creo que la razón por la que hacemos esto es la urgencia del problema en sí. Hace un par de años comenzamos a unirnos a los ‘Viernes por el futuro’. A sus manifestaciones y a la comunidad. La urgencia del asunto y el propio tema se hicieron cada vez más grandes. Se volvieron tan grandes como debieron haberlo sido hace 20 años.

Realmente después de un tiempo nos dijimos ‘somos músicos y estamos en una posición muy privilegiada’. Tenemos el prestigio y la suerte de que podemos hacer música, publicarla y hay mucha gente escuchándonos. Así que también debemos utilizar nuestro alcance para hablar sobre temas como este. Creo que, en lo que respecta la crisis climática, para mí es el mayor desafío de todos. Es la mayor prioridad. Hay muchos problemas sociales y cosas así, pero si no podemos solucionar este problema, ya sabes, todo lo demás va a fallar igualmente.

Simplemente sentimos que somos responsables de lo que hacemos. Somos una banda que está haciendo constantemente giras por todo el mundo y la gira por el mundo no es sostenible en absoluto y aún así la hacemos. Es decir, cuando estemos de gira por los Estados Unidos vamos a coger vuelos. Entonces, ahora mismo se trata de compensar y también de reducir.

Sin embargo, creo que lo más importante es utilizar el alcance que tenemos para usarlo como plataforma. Tenemos que hablar de ello para iniciar una conversación, para escuchar lo que tienen que decir nuestros fans y para escuchar todo lo que tienen que decir los científicos y otras ONG simplemente para difundir información.

Como puedes ver, por supuesto que los ‘Viernes por el futuro’ son una gran inspiración. Es una locura Greta Thumberg y el poder que hay detrás de este movimiento. Y es tan importante y a la vez un poco deprimente que tenga que ser la gente más joven de todos nosotros. Es como si todos los estudiantes del mundo se dieran cuenta de la urgencia de este problema, de esta crisis. Es muy importante hablar y presionar a los políticos para que hagan un cambio rápido, ya sabes, así que creo que eso es lo más importante para la comunidad y conseguir esa gran voz que podemos lograr todos juntos.