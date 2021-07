Secun de la Rosa: "Cuando acabé 'El Cover' la odiaba, pero ahora la amo"

Secun de la Rosa estrena este viernes ‘El Cover’, su primera película como director, que cuenta la historia de Dani, un joven al que le apasiona la música, pero le asusta demasiado el fracaso. Herencia familiar. En un Benidorm lleno de artistas que versionan a Amy Winehouse o a Lady Gaga, Dani irá descubriendo con Sandra el verdadero significado de la autenticidad. Hoy hemos hablado con su director en ‘La Ventana’.

El rodaje de la película se interrumpió por la pandemia y las expectativas fueron cambiando con los meses: “El resultado final no era el que me esperaba; de lo soñado a lo hecho va mucho. Al principio, estaba asustado con todo lo que se nos vino encima, el milagro es que haya conseguido terminar la película con estos tiempos”. Eso marcó todo el proceso: “Nadie me contó que esto sería una montaña rusa. He pasado por todas las etapas, llegué a cogerle odio por todo lo que supuso, pero ahora la amo. Solo tengo recuerdos buenos”.

La idea era que la película tuviera “varios significados ya desde el título” para jugar con el término que le da nombre: “Lo fuimos redescubriendo sobre la marcha, fuimos destapando cada vez más capas. Me sorprendió que la palabra cover tuviera tantos significados, desde el actor secundario que está esperando por si el principal falla, hasta la imitación de una canción sin perder la melodía original o la propia portada de un disco”.

Canto a Benidorm

Más allá de ser el escenario principal, Benidorm es parte de la esencia del largometraje. El objetivo era resignificar una ciudad denostada: “Ha sido uno de los grandes hallazgos. A nadie le cuesta decir que es fea, se suele asociar con la clase media-baja y las playas llenas. Yo tenía mucha necesidad de expresar esa idea del éxito y el fracaso del artista de guerrilla y dar esa foto de dignidad que se merece Benidorm”.

Con esa imagen en mente, Secun de la Rosa ha hecho un repaso de algunas de las canciones más míticas de todas las épocas y los estilos. Con el parón por la pandemia, llegó a pensar que algunas quedarían ya desfasadas: “Me pasó de todo. Fundimos el ‘Resistiré’ con el ‘I will survive’, que son primas hermanas, y quedó genial. Fue precioso unir Mocedades con Loquillo y canciones inglesas distintas. Pero cuando llegó la pandemia y empecé a escuchar el ‘Resistiré’ pensé que me iba a estrellar; pensé que la película ya estaba quemada”.

Pero esa forma de empastar la música también se traslada a los actores. La conexión fue inmediata: “Necesitaba que hubiera la mayor verdad posible porque es muy complicado hacer una película en la que tuvieran que actuar encima del escenario, pero también detrás. Esas piruetas eran muy complicadas”. De la Rosa reconoce que luchó mucho por los cuatro, Carolina Yuste, María Hervás, Àlex Monner y Lander Otaola.

Una conexión que el director cree que también tendrán los personajes con las generaciones más jóvenes: “Me gustaría que la película les llegase. Pensé que costaría entender que el protagonista fuera pesimista, pasara del plástico y siempre quisiera hacer algo auténtico. Pero creo que eso es mucho de esta generación de jóvenes. Van a conectar bastante”.